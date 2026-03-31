Koszmar sprzed lat wraca. Tam Polacy przegrali wszystko

- Zmieniamy szyld i jedziemy dalej - powiedział napastnik Wojciech Kowalczyk, po zdobyciu przez reprezentację Polski srebrnego medalu igrzysk olimpijskich w Barcelonie w 1992 r. Siedem lat później okazało się, że niestety magia trenera Janusza Wójcika w seniorskiej piłce przestała działać, a udowodnili to właśnie Szwedzi.

Miał być remis, była porażka

Jako selekcjoner pierwszej reprezentacji Wójcik dostał jasne zadanie - awansować na mistrzostwa Europy w 2000 r. w Belgii i Holandii. W eliminacjach szło mu przeciętnie: obowiązkowe wygrane z Luksemburgiem i Bułgarią, punkt w dwumeczu z Anglią i porażka ze Szwecją na Stadionie Śląskim. Tabela jednak ułożyła się w taki sposób, że w ostatnim meczu ze Szwecją Polakom wystarczał remis, by wyprzedzić Anglię i załapać się do baraży.

W Solnej Wójcik od pierwszej minuty postawił na kilku zawodników, którzy przed laty nie zawiedli go w Hiszpanii. W obronie był Tomasz Wałdoch, w pomocy Piotr Świerczewski, a w ataku Andrzej Juskowiak. Selekcjoner w swoim stylu zapowiadał, że nie jedzie tylko po punkt, ale zagra o pełną pulę, na boisku jednak wyglądało to znacznie gorzej.

Co prawda przez godzinę Polacy byli w barażach, ale później gospodarze udokumentowali swoją przewagę. Prowadzenie dał im Kennet Andersson, a z marzeń Polaków odarł Henrik Larsson i Szwedzi wygrali 2:0.

"Szwedzi zagrali bardzo spokojnie do momentu, kiedy nie zaczęliśmy ich brutalnie kopać. Nie dali się sprowokować do takiej kopaniny, co się dla nas źle skończyło. Zaczęli grać na serio i wygrali 2:0. […] Nie chcę Janusza Wójcika oceniać jako trenera. Mogę tylko ocenić, że menedżerem był doskonałym - pisał w książce "Uwierzyć w siebie. Do przerwy 0:3" Jerzy Dudek.

"Byłem bardzo wkurzony"

Adam Matysek, w rozmowie z Interią zastanawia się, jak potoczyłoby się tamto spotkanie, gdyby Wójcik zdecydował się zagrać bardziej ofensywnie.

Co prawda potrzebowaliśmy punktu, ale mogliśmy zagrać odważniej. Mieliśmy fajnych zawodników i szansę, by coś osiągnąć... Byłem bardzo wkurzony po tym meczu

Po spotkaniu Wójcik nie wyglądał jednak na człowieka, który miałby sobie coś do zarzucenia. Wręcz przeciwnie - cały czas chyba liczył, że dostanie z kadrą drugą szansę.

- Teraz spokojnie musimy zastanowić się, jak powinna wyglądać przyszłość naszej reprezentacji. Decyzje należą do Polskiego Związku Piłki Nożnej, ale górę powinien wziąć rozsądek, rozwaga i mądrość. Ci zawodnicy potrafią grać w piłkę. Sądzę, że nasza reprezentacja podąża w dobrym kierunku, natomiast musi być konsekwentnie prowadzona ta praca, która przynosiła efekty. Musi tylko zostać przyspieszona i z lepszymi efektami wykonywana - mówił Wójcik po meczu.

PZPN uznał jednak, że obecny selekcjoner właściwej ścieżki rozwoju reprezentacji nie jest w stanie zagwarantować i pod koniec listopada 1999 roku, czyli półtora miesiąca po porażce w Szwecji, został zwolniony. Reprezentację po Wójciku objął Jerzy Engel, który w kolejnych eliminacjach wprowadził Polaków na mistrzostwa świata, pierwszy raz od 16 lat.

Jerzy Engel Wojciech Olkuśnik East News

Janusz Wójcik Fot. Marcin Obara PAP

