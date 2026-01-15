Koszmar reprezentanta Polski. Kończył obóz i musiał przejść operację
Baraże o mundial w USA, Meksyku i Kanadzie zbliżają się wielkimi krokami. Tak naprawdę do meczów rozstrzygających dla reprezentacji Polski pozostały nieco ponad dwa miesiące. Każda kontuzja w tym okresie z pewnością martwi Jana Urbana. Tym bardziej jeśli mówimy o konieczności przejścia operacji. Taki los spotkał Kacpra Kozłowskiego.
Jan Urban z pewnością w swojej głowie już planuje to, co ma się wydarzyć za nieco ponad dwa miesiące. W drugiej połowie marca Biało-Czerwoni zagrają bowiem o udział w mistrzostwach świata 2026. Pierwsze spotkanie odbędzie się w Warszawie, a po potencjalnym zwycięstwie Polaków czeka mecz wyjazdowy.
Selekcjoner kadry bez wątpienia układa sobie w głowie to, jak miałaby wyglądać jedenastka reprezentacji Polski na walkę o mundial. Wydaje się, że jeśli nie pojawią się żadne kontuzje, to najłatwiejsze zadanie będzie miał w obronie. Problemy pojawiają się jednak w drugiej linii.
Kozłowski kontuzjowany. Przeszedł operację
Zdaje się, że jedynym pewniakiem do gry w środku pola w tym momencie jest Piotr Zieliński, który w klubie gra i prezentuje wysoki poziom. Pozostałe pozycje do obsadzenia pozostają wolne. Wobec tego można powiedzieć, że trwa swoisty casting na partnera lub partnerów "Zielka" w drugiej linii.
Jednym z kandydatów z pewnością mógłby być Kacper Kozłowski. Utalentowany pomocnik w tym momencie ma jednak swoje poważne problemy. Jak się bowiem okazuje Kozłowski złamał rękę jednym ze sparingów. "Nasi zawodnicy Kacper Kozłowski i Myenty Abena przeszli pomyślnie operacje z powodu kontuzji" - czytamy.
Klub nie precyzuje, jak długo potrwa przerwa spowodowana operacją śródręcza u naszego kadrowicza. Kozłowski w tym sezonie dla zespołu Gaziantep FK stanowi bardzo ważny element. Nasz reprezentant wystąpił w osiemnastu spotkaniach, strzelił trzy gole i raz asystował koledze z drużyny.