Koszmar Polaka we Włoszech. Nie odpuścili mu po tym, co zrobił

Niedawne przenosiny Jana Ziółkowskiego z Warszawy do Rzymu zaskoczyły polskich kibiców. Dla obrońcy zamiana PKO BP Ekstraklasy na Serie A była skokiem na głęboką wodę i efekty ambitnej decyzji widzimy do dziś. Utalentowany piłkarz nadal dobre spotkania miesza z tymi gorszymi. Z nienajlepszej strony 20-latek pokazał się 13 stycznia, kiedy to jego zespół walczył o awans do ćwierćfinału Pucharu Włoch.

Pojedynek rozegrany na terenie AS Roma mógł się podobać postronnym widzom, bo zakończył się zwycięstwem przyjezdnych 3:2, lecz Polaków zaniepokoił kiepski występ defensora. Nieudane zagranie obrońcy przyczyniło się do pierwszego trafienia gości, które następnie ich napędziło. Błąd nie uszedł uwadze opiekunowi AS Roma. Gian Piero Gasperini, bo o nim mowa, na początku drugiej połowy odesłał naszego rodaka na ławkę rezerwowych. 20-latek bezradnie więc spoglądał na to jak jego koledzy odpadają później z pucharu.

Ziółkowski podsumowany tuż po przegranym meczu. Dziennikarze nie wytrzymali

Humor zapewne mu się prędko nie poprawi. A to wszystko za sprawą opinii jakie można wyczytać na Półwyspie Apenińskim. Dziennikarze nie zostawili na Janie Ziółkowskim suchej nitki. "Często nie radził sobie z piłką przy nodze, a jego niedokładny strzał głową doprowadził do gola" - napisali przedstawiciele "tuttosport.com". "Jego podejście jest koszmarne: główkuje piłkę obok bramkarza i zostaje uratowany od tyłu przez kolegę z drużyny" - nie pieścił się portal "ilromanista.eu". "Często gubił piłkę. Stracił ją tuż przed pierwszą bramką w spotkaniu" - to z kolei słowa "romatoday.it".

Rzymianie, po wczorajszej porażce, muszą skupić się na lidze. Póki co AS Roma plasuje się na piątej lokacie, ale do liderującego Interu Mediolan traci tylko cztery punkty. Ten sezon jeszcze nie jest stracony.

100 dni do XXV Zimowych Igrzysk Olimpijskich Mediolan-Cortina 2026. WIDEO ANDREA BERNARDI / AFPTV / AFP AFP

Jan Ziółkowski Giuseppe Maffia AFP

Jan Ziółkowski Marcin Golba AFP

Jan Ziółkowski Grzegorz Wajda/REPORTER East News