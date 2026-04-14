Koszmar Pajor i spółki, tuż po meczu potwierdzenie. Spełnia się najgorsze

Paweł Nowak

Oprac.: Paweł Nowak

Niestety we wtorek w Gdańsku Polki zaprezentowały się poniżej oczekiwań i uległy w meczu kwalifikacyjnym do mistrzostw świata Irlandii 2:3. Mecz ten był nazywany spotkaniem "o sześć punktów". Porażka może oznaczać koniec marzeń o bezpośrednim awansie na mundial. Co gorsza, ewentualna dalsza pozycja w tabeli będzie kosztować "Biało-Czerwone" naprawdę wiele. Tak wygląda tabela grupy naszej kadry.

Piłka nożna: Tak wygląda tabela po meczu Polek z Irlandią
Ewa PajorRADOSLAW JOZWIAK/CYFRASPORT / NEWSPIX.PLNewspix.pl

Wydawało się, że po niezłym początku kwalifikacji do nadchodzących mistrzostw świata kobiet Polki pójdą za ciosem i powalczą o jak najlepszy wynik. W końcu w pierwszym spotkaniu cyklu podopieczne Niny Patalon dość nieoczekiwanie zremisowały z Holenderkami 2:2, czym rozbudziły apetyty.

Trzy dni później nadszedł mecz z Francją. Zwycięstwo znajdowało się jednak w strefie marzeń, a rywalki pokazały, dlaczego są jedną z najmocniejszych ekip na świecie. Pokonały nas 4:1 i rozpoczęły na dobre marsz po bezpośrednią kwalifikację na mundial. Nasze zawodniczki natomiast z optymizmem mogły patrzeć na kwietniowe spotkanie z Irlandią.

Do niego doszło we wtorek 13 kwietnia. Od początku eliminacji zapowiadano, że rywalizacja z ekipą z Wysp Brytyjskich będzie "o sześć punktów". I takie było. Niestety reprezentantki Polski uległy 2:3 w Gdańsku, co poskutkowało spadkiem w tabeli z 3. na 4. miejsce.

Polki ostatnie w tabeli. Spełnia się najgorszy scenariusz

"Biało-Czerwone" mają po trzech spotkaniach na swoim koncie tylko jedno "oczko". Oznacza to, że w przypadku wygranej Francuzek z Holandią szansa na 1. miejsce stanie się równa blisko zera. Bezpośredni awans wywalczają tylko najlepsze zespoły grup, a pozostałe miejsca grają jesienią baraże.

Co gorsza, dwie najgorsze drużyny każdej z grup spadną do dywizji B przyszłorocznej Ligi Narodów. A wśród nich aktualnie znajduje się właśnie kadra Niny Patalon.

Tabela kwalifikacji do mistrzostw świata po meczu Polek:

1. Francja - 6 pkt, 6:2, 2 mecze

2. Holandia - 4 pkt, 4:3, 2 mecze

3. Irlandia - 3 pkt, 5:6, 3 mecze

4. Polska - 1 pkt, 5:9, 3 mecze

Polki w kwietniu zagrają jeszcze jedno spotkanie. Dojdzie do niego za cztery dni - 18 kwietnia w sobotę. Będzie to rewanż z Irlandią. Pierwszy gwizdek tego meczu zaplanowany jest na godz. 16:00.

Ewa Pajor
Ewa Pajor
Trenerka Nina Patalon z Ewą Pajor (w środku) i Eweliną Kamczyk podczas Euro 2025
