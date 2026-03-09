Koszmar kadrowicza Urbana, czarna passa trwa. Radykalna decyzja, to już koniec

Bartłomiej Wrzesiński

Sytuacja Kamila Grabary i jego drużyny w lidze staje się coraz gorsza. Wolfsburg nie wygrał ósmego spotkania z rzędu, a spadek z Bundesligi wydaje się być coraz realniejszy. Na kryzys zareagowali działacze klubu, którzy w niedzielę ogłosili kolejną zmianę szkoleniowca. "Wilki" na poziomie Bundesligi będzie próbował uratować trener, który w przeszłości osiągał z nimi duże sukcesy.

Kamil Grabara w niebieskiej koszulce Wolfsburga i czarnej masce, na tle stadionu podczas meczu.
Kamil GrabaraPhoto by SWEN PFORTNER / DPA / dpa Picture-Alliance via AFPAFP

Kilkanaście dni dzieli nas od kolejnej przerwy na spotkania reprezentacji Polski. Przed kadrą prowadzoną przez Jana Urbana kluczowe spotkania w ramach baraży o awans na mistrzostwa świata. W półfinale "biało-czerwoni" zmierzą się w Warszawie z Albanią. W przypadku zwycięstwo o wyjazd na mundial Polacy zagrają z lepszym z pary Ukraina - Szwecja.

Triumfator "polskiej" ścieżki barażowej na mistrzostwach świata zmierzy się w grupie F z Tunezją, Holandią, oraz Japonią. Ewentualny awans dałby reprezentacji Polski udział w trzecim mundialu z rzędu - ostatni raz ta sztuka nie udała się w 2014 roku, gdy selekcjonerem polskiej kadry był Waldemar Fornalik.

Jednym z wyborów, którego Jan Urban będzie musiał dokonać, jest obsada bramki. Po kontuzji do gry wrócił już etatowy bramkarz za kadencji obecnego selekcjonera, czyli Łukasz Skorupski. Jego głównym konkurentem do gry jest Kamil Grabara. Bramkarz Wolfsburga na kadrę przyjedzie jednak mając w głowie ogromne kłopoty swojego klubu.

    Drużyna Kamila Grabary krok od spadku z Bundesligi. Uznany szkoleniowiec podjął się misji ratunkowej

    Vfl Wolfsburg w miniony weekend przegrał na swoim boisku 1:2 z Hamburger SV. Sytuacja popularnych "Wilków" w lidze staje się coraz gorsza. Drużyna Grabary nie wygrała od ośmiu spotkań - po raz ostatni miało to miejsce 14 stycznia, gdy po trafieniu w końcówce Wolfsburg okazał się minimalnie lepszy od FC St. Pauli.

    Grabara i spółka w tym momencie znajdują się na 17. pozycji, która oznacza bezpośrednią relegację do 2. Bundesligi. Dla Wolfsburga byłaby to pierwsza taka sytuacja od 1997 roku, gdy drużyna ta awansowała do najwyższej klasy rozgrywkowej. Zespół reprezentanta Polski na ten moment traci cztery punkty do "bezpiecznej strefy", a także miejsca oznaczającego konieczność walki o utrzymanie w barażu.

    Po kolejnej ligowej porażce władze Wolfsburga podjęły decyzję o kolejnej w tym sezonie zmianie trenera. Daniela Bauera zastąpił Dieter Hecking, szkoleniowiec zasłużony dla tego klubu. To właśnie z Niemcem u steru Wolfsburg w 2015 roku zdobył Puchar Niemiec, a chwilę później dołożył do tego również Superpuchar.

    - Powrót do VfL Wolfsburg znaczy dla mnie bardzo wiele. Przeżyłem tu intensywny i pełen sukcesów okres i wiem, jaką jakość i energię posiada ten klub. Teraz ważne jest, aby w pełni skupić się na nadchodzących zadaniach i połączyć siły, aby utrzymać się w Bundeslidze - powiedział Dieter Hecking cytowany przez oficjalną stronę internetową klubu.

    Bramkarz w czerwonym stroju z rękawicami, noszący niebieską maskę ochronną na twarzy, stoi na boisku z szeroko rozłożonymi rękami. W tle rozmyci kibice oraz fragment stadionu.
    Kamil GrabaraIMAGO/Noah WedelEast News
    Dieter Hecking
    Dieter HeckingAFP
    Wojciech Szczęsny i Kamil Grabara
    Wojciech Szczęsny i Kamil GrabaraFABRICE COFFRINI / AFPAFP
