Koszmar Jakuba Modera. Przeszedł operację. Kilka miesięcy przymusowej przerwy
Jakub Moder w tym sezonie jeszcze na placu gry w oficjalnym meczu się nie pojawił. Wszystko przez trudne do zdefiniowania problemy z plecami. Wydawało się, że wszystko zmierza ku dobremu. Niestety okazuje się, że Polak przeszedł operację, która wykluczy go z gry na kilka kolejnych miesięcy.
Jakub Moder w Holandii zadomowił się bardzo szybko. Polak błyskawicznie wywalczył sobie miejsce w składzie drużyny Feyenoordu Rotterdam, gdzie zawładnął sercami kibiców, ale także trenerów, którzy właśnie w reprezentancie naszego kraju widzieli gracza zdolnego do liderowania zespołowi w środku pola.
Pierwsze pół roku było znakomite. Niestety po przygotowaniach do sezonu 2025/2026 pojawiły się bolesne problemy z plecami. Początkowo wydawało się, że to kwestia kilku tygodni i Polak wróci do gry. Niestety nic takiego nie następowało, a trener Feyenoordu mówił o sprawie z coraz większym zaniepokojeniem.
Jakub Moder po operacji. Potworny cios dla Polaka
Jak się okazuje, było ono słuszne. Szkoleniowiec na sobotniej konferencji prasowej nagle ogłosił, że Moder przeszedł operację. - Jakub przeszedł w tym tygodniu operację. To ogromne rozczarowanie - zarówno dla niego samego, jak i dla całego zespołu - przekazał Robin Van Persie.
- W najbliższych miesiącach nie będziemy mogli na niego liczyć - dodał szkoleniowiec zespołu z Rotterdamu, nie precyzując jednak, przez jak długi czas Moder będzie niedostępny. To kolejna interwencja chirurgiczna w karierze Polaka, który wcześniej pauzował przez ponad rok z powodu zerwania więzadeł krzyżowych w kolanie.