Partner merytoryczny: Eleven Sports

Koszmar Jakuba Modera. Przeszedł operację. Kilka miesięcy przymusowej przerwy

Rafał Sierhej

Rafał Sierhej

Jakub Moder w tym sezonie jeszcze na placu gry w oficjalnym meczu się nie pojawił. Wszystko przez trudne do zdefiniowania problemy z plecami. Wydawało się, że wszystko zmierza ku dobremu. Niestety okazuje się, że Polak przeszedł operację, która wykluczy go z gry na kilka kolejnych miesięcy.

Jakub Moder
Jakub ModerPiotr MatusewiczAFP

Jakub Moder w Holandii zadomowił się bardzo szybko. Polak błyskawicznie wywalczył sobie miejsce w składzie drużyny Feyenoordu Rotterdam, gdzie zawładnął sercami kibiców, ale także trenerów, którzy właśnie w reprezentancie naszego kraju widzieli gracza zdolnego do liderowania zespołowi w środku pola.

Pierwsze pół roku było znakomite. Niestety po przygotowaniach do sezonu 2025/2026 pojawiły się bolesne problemy z plecami. Początkowo wydawało się, że to kwestia kilku tygodni i Polak wróci do gry. Niestety nic takiego nie następowało, a trener Feyenoordu mówił o sprawie z coraz większym zaniepokojeniem.

Jakub Moder po operacji. Potworny cios dla Polaka

Jak się okazuje, było ono słuszne. Szkoleniowiec na sobotniej konferencji prasowej nagle ogłosił, że Moder przeszedł operację. - Jakub przeszedł w tym tygodniu operację. To ogromne rozczarowanie - zarówno dla niego samego, jak i dla całego zespołu - przekazał Robin Van Persie.

- W najbliższych miesiącach nie będziemy mogli na niego liczyć - dodał szkoleniowiec zespołu z Rotterdamu, nie precyzując jednak, przez jak długi czas Moder będzie niedostępny. To kolejna interwencja chirurgiczna w karierze Polaka, który wcześniej pauzował przez ponad rok z powodu zerwania więzadeł krzyżowych w kolanie.

Polsat SportPOLSAT BOX GO
Jakub Moder, 02.06.2025 r.
Jakub Moder, 02.06.2025 r.Grzegorz WajdaEast News
Dwóch piłkarzy reprezentacji Polski w białych koszulkach z czerwonymi akcentami ściska sobie dłonie na stadionie, jeden z nich ma na plecach nazwisko Lewandowski i numer 9, drugi numer 8.
Robert Lewandowski i Jakub ModerAndrzej Iwańczuk/ReporterEast News
Kilku piłkarzy w żółtych strojach drużyny sportowej stoi razem na boisku, klaszcząc w dłoniach, na dalszym planie widoczne puste czerwone trybuny stadionu.
Jakub ModerJULES VAN IPEREN / NurPhoto / NurPhoto via AFPAFP

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja