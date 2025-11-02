Koszmar Jakuba Modera. Przeszedł operację. Kilka miesięcy przymusowej przerwy

Jakub Moder w Holandii zadomowił się bardzo szybko. Polak błyskawicznie wywalczył sobie miejsce w składzie drużyny Feyenoordu Rotterdam, gdzie zawładnął sercami kibiców, ale także trenerów, którzy właśnie w reprezentancie naszego kraju widzieli gracza zdolnego do liderowania zespołowi w środku pola.

Pierwsze pół roku było znakomite. Niestety po przygotowaniach do sezonu 2025/2026 pojawiły się bolesne problemy z plecami. Początkowo wydawało się, że to kwestia kilku tygodni i Polak wróci do gry. Niestety nic takiego nie następowało, a trener Feyenoordu mówił o sprawie z coraz większym zaniepokojeniem.

Jakub Moder po operacji. Potworny cios dla Polaka

Jak się okazuje, było ono słuszne. Szkoleniowiec na sobotniej konferencji prasowej nagle ogłosił, że Moder przeszedł operację. - Jakub przeszedł w tym tygodniu operację. To ogromne rozczarowanie - zarówno dla niego samego, jak i dla całego zespołu - przekazał Robin Van Persie.

- W najbliższych miesiącach nie będziemy mogli na niego liczyć - dodał szkoleniowiec zespołu z Rotterdamu, nie precyzując jednak, przez jak długi czas Moder będzie niedostępny. To kolejna interwencja chirurgiczna w karierze Polaka, który wcześniej pauzował przez ponad rok z powodu zerwania więzadeł krzyżowych w kolanie.

Jakub Moder, 02.06.2025 r. Grzegorz Wajda East News

Robert Lewandowski i Jakub Moder Andrzej Iwańczuk/Reporter East News

Jakub Moder JULES VAN IPEREN / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP