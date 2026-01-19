Kosmiczny wyczyn Bednarka i Kiwiora. W Portugalii czekali na to od 30 lat

Początkowo przenosiny Jakuba Kiwiora oraz Jana Bednarka do FC Porto stanowiły sporą niewiadomą. Piłkarze ci głównie kojarzeni byli bowiem z angielską Premier League. Wielu kibiców zastanawiało się, jak defensywny duet "biało-czerwonych" poradzi sobie w starciach z zespołami o zupełnie innej specyfice gry.

Od transferu Polaków minęło już kilka miesięcy i z czystym sumieniem można powiedzieć, że ruch ten był strzałem w dziesiątkę. Zarówno Kiwior, jak i Bednarek wybornie odnaleźli się w szeregach FC Porto. Szczególnie nieco bardziej doświadczonym defensor ze Słupcy zaskarbił sobie ogromne uznanie wśród tamtejszych ekspertów.

Nie tak dawno temu Bednarek stał się bohaterem arcyważnego spotkania pucharowego z Benfiką Lizbona. Kilka dni później FC Porto zdołało również zwyciężyć mecz ligowy przeciwko ekipie Guimaraes. Spotkanie to było szczególne z dwóch powodów - to właśnie w tym meczu zadebiutował trzeci Polak w ekipie "Smoków", Oskar Pietuszewski. Młody skrzydłowy równocześnie stał się częścią nieprawdopodobnej historii.

Jan Bednarek i Jakub Kiwior stali się częścią historii. Ostatni raz fani Porto doświadczyli tego 30 lat temu

W sezonie 1995/1996 defensywa "Smoków" była niemalże nie do przejścia. Po 18 kolejkach portugalskiej ekstraklasy ówczesny golkiper drużyny Vitor Baia raptem 3 razy skapitulował w starciach z napastnikami rywali. Wówczas był to najlepszy bilans od sezonu 1991/1992, kiedy to FC Porto po 18 ligowych meczach miało na swoim koncie tylko dwie stracone bramki. Po 1996 roku ekipa nie zbliżyła się już do tak spektakularnych wyników.

Na podobny wyczyn swoich ulubieńców fani FC Porto musieli poczekać aż 30 lat. Wspomniane spotkanie z Guimaraes było 18. ligową potyczką "Smoków" w tym sezonie. Po jego zakończeniu ekipa Bednarka i Kiwiora może pochwalić się bilansem wynoszącym 37 zdobytych goli do raptem 4 straconych bramek. Jest to więc najlepszy współczynnik utraconych goli od opisanego wyżej wyczynu sprzed trzech dekad.

Nieoceniony wkład polskich defensorów najlepiej obrazuje inna statystyka. W poprzednim sezonie, po rozegraniu takiej samej ilości meczów, FC Porto miało już 14 straconych goli. W następnej kampanii zespół zdecydował się postawić na Kiwiora oraz Bednarka, co przyczyniło się do zmniejszenia tej liczby aż o 10 bramek.

