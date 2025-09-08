Kontrowersje wokół Casha, Wichniarek nie wytrzymał. Wypalił przed kamerą

"Chłop 3 lata w kadrze, a ledwo duka po polsku. To się nazywa szacuneczek do repry", "Gdzie on się nadaje do reprezentowania Polski, jak nie umie po polsku", "Taki z niego Polak, jak ze mnie piłkarz Aston Villa" - tak o Mattym Cashu pisali jeszcze w 2024 roku kibice w mediach społecznościowych i w komentarzach na portalach sportowych. Zdaje się jednak, że nadszedł wiatr zmian i niewielu w najbliższych tygodniach będzie przeszkadzać brak nienagannej polszczyzny u obrońcy Aston Villi.

Matty Cash nie mówi po polsku. Wichniarek nie wytrzymał

Już w poprzednich latach Matty Cash wyjaśniał, że nie ma za bardzo czasu na to, by uczyć się polskiego. Wówczas był zestawiany z Lewandowskim, który nauczył się ekspresowo hiszpańskiego przed przyjazdem do Barcelony.

Cash był poddawany ciągłej krytyce, a wielu kibiców było zadowolonych, że Probierz postanowił go zbyt często nie powoływać. Ich zdanie mogły jednak zmienić mecze przeciwko Holandii czy Finlandii - Polak urodzony na Wyspach Brytyjskich strzelił w nich dwa gole.

W pewnym momencie temat polskiego języka stał się tematem dyskusji ekspertów przed meczem Biało-Czerwonych. Artur Wichniarek usłyszał jeden z argumentów i nie wytrzymał.

Artur Wichniarek stanął w obronie Casha

Podczas przedmeczowego studia Mateusz Borek postanowił odnieść sprawę Casha do Jordana Loyda - naturalizowanego koszykarza grającego podczas Eurobasketu dla reprezentacji Polski. Loyd szybko stał się wielką gwiazdą kadry. "Mój umysł tego nie ogarnia - dlaczego jest taka bezinteresowna miłość do Loyda, który nie mówi po polsku, a cały czas dyskutujemy o polszczyźnie Matty'ego Casha?" - pytał Borek. Od razu odpowiedział mu Wichniarek.

"Zawsze mamy taką cechę, że będziemy się do czegoś przyczepiać. Ja nigdy takiej cechy nie miałem. Dlatego dla mnie nie ma różnicy, czy Matty Cash mówi po polsku, czy nie. Jeżeli on mówi piłkarskim językiem takim jak w Rotterdamie, to wszystko mu wolno" - stwierdził były piłkarz i tym samym zamknął dyskusję.

