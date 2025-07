Konferencja selekcjonera zmieniła się w piekło. Awantura przeszła do historii

Chociaż z perspektywy czas może wydawać się to wręcz niemożliwe, to prezentacja Michała Probierza jako selekcjonera reprezentacji Polski wywoływała najmniej emocji - zwłaszcza negatywnych. Po tym, jak fatalnie wyglądała kadra narodowa za kadencji Fernando Santosa sprawiło, że niewiele było trzeba, aby kibice poczuli ulgę i z niecierpliwością wyczekiwali kolejnych meczów Biało-czerwonych. Dziś podobnie sytuacja ma się w przypadku Jana Urbana, który dopiero co został ogłoszony jako następca Probierza, który przy okazji musi ugasić pożary i poukładać rozbitą kadrę.