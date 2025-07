Konferencja ledwo się zaczęła, Kulesza od razu wstał. Gest w stronę Urbana

- Nie lubię udawać najmądrzejszego, a lubię słuchać różnych opinii. Zdaję sobie sprawę, że ja jestem odpowiedzialny i to do mnie należy ta ostatnia decyzja, natomiast każda opinia wzbogaca człowieka - mówił Jan Urban jeszcze w środę, zaraz po tym, jak ogłoszono go nowym selekcjonerem reprezentacji Polski.