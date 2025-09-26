Komunikat odwołany. Jest o wiele gorzej. Fatalne wieści dla reprezentacji Polski

Adam Buksa nabawił się urazu we wtorkowym meczu z Palermo w Coppa Italia (2:1). Polak musiał opuścić plac gry w 65. minucie. To efekt zderzenia z rywalem.

Pierwsze diagnozy były optymistyczne. Badania obrazowe wykazały, że zawodnik doznał wprawdzie złamania nosa, ale - jak zapewniano - nie wiąże się to z koniecznością rekonstrukcji chirurgicznej. Dziś wiemy, że komunikat sprzed dwóch dni jest już nieaktualny.

Adam Buska kładzie się pod skalpel. Złamany nos i prawa kość policzkowa

Służby prasowe Udinese donoszą, że w sobotę Buksa przejdzie operację. Uszkodzeniu uległ nie tylko nos, ale również prawa kość policzkowa. W tej sytuacji zabieg okazuje się niezbędny.

29-letni snajper na pewno opuści potyczki z Sassuolo (28.09) i Cagliari (5.10). Jak prognozują włoskie media, ma znaleźć się w meczowej kadrze na konfrontację z Cremonese (20.10).

Pod ogromnym znakiem zapytania stoi udział Buksy w zbliżającym się zgrupowaniu drużyny narodowej. Selekcjoner Jan Urban roześle powołania 3 października. Napastnik Udinese, bez rytmu meczowego, może tym razem zostać pominięty przy rozdziale reprezentacyjnych nominacji.

W październiku zagramy towarzysko z Nową Zelandią (9.10) i zmierzymy się z Litwą (12.10) w ramach eliminacji MŚ 2026.

Buksa debiutował w kadrze we wrześniu 2021 roku. Do tej pory rozegrał w biało-czerwonych barwach 24 spotkania i zdobył siedem bramek. Najcenniejsze trafienie zaliczył w finałach Euro 2024, pokonując golkipera Holandii.

Paulina Czarnota-Bojarska o reprezentacji Polski pod wodzą J. Urbana Paulina Czarnota Bojarska TV Interia

Adam Buksa Marcin Golba AFP

Adam Buksa tuż po zdobyciu gola w meczu z Holandią w finałach Euro 2024 JOHN MACDOUGALL AFP

Jan Urban Foto Olimpik / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP