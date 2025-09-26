Komunikat odwołany. Jest o wiele gorzej. Fatalne wieści dla reprezentacji Polski
Komunikat sprzed raptem dwóch dni pozostaje już nieaktualny. Stan zdrowia Adama Buksy jest dużo poważniejszy, niż pierwotnie informowano. Napastnik reprezentacji Polski w meczu Pucharu Włoch doznał nie tylko złamania nosa, ale także prawej kości policzkowej. W sobotę przejdzie zabieg chirurgiczny. Udział zawodnika Udinese w październikowym zgrupowaniu reprezentacji Polski stoi pod wielkim znakiem zapytania.
Adam Buksa nabawił się urazu we wtorkowym meczu z Palermo w Coppa Italia (2:1). Polak musiał opuścić plac gry w 65. minucie. To efekt zderzenia z rywalem.
Pierwsze diagnozy były optymistyczne. Badania obrazowe wykazały, że zawodnik doznał wprawdzie złamania nosa, ale - jak zapewniano - nie wiąże się to z koniecznością rekonstrukcji chirurgicznej. Dziś wiemy, że komunikat sprzed dwóch dni jest już nieaktualny.
Adam Buska kładzie się pod skalpel. Złamany nos i prawa kość policzkowa
Służby prasowe Udinese donoszą, że w sobotę Buksa przejdzie operację. Uszkodzeniu uległ nie tylko nos, ale również prawa kość policzkowa. W tej sytuacji zabieg okazuje się niezbędny.
29-letni snajper na pewno opuści potyczki z Sassuolo (28.09) i Cagliari (5.10). Jak prognozują włoskie media, ma znaleźć się w meczowej kadrze na konfrontację z Cremonese (20.10).
Pod ogromnym znakiem zapytania stoi udział Buksy w zbliżającym się zgrupowaniu drużyny narodowej. Selekcjoner Jan Urban roześle powołania 3 października. Napastnik Udinese, bez rytmu meczowego, może tym razem zostać pominięty przy rozdziale reprezentacyjnych nominacji.
W październiku zagramy towarzysko z Nową Zelandią (9.10) i zmierzymy się z Litwą (12.10) w ramach eliminacji MŚ 2026.
Buksa debiutował w kadrze we wrześniu 2021 roku. Do tej pory rozegrał w biało-czerwonych barwach 24 spotkania i zdobył siedem bramek. Najcenniejsze trafienie zaliczył w finałach Euro 2024, pokonując golkipera Holandii.