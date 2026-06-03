Kompromitacja w meczu Polaków. Takich obrazków dawno nie oglądaliśmy

Bartłomiej Wrzesiński

Bartłomiej Wrzesiński

W środowy wieczór reprezentacja Polski rozgrywa towarzyskie spotkanie z Nigerią. Przybysze z Afryki przystąpili do tego spotkania z poważnymi problemami logistycznymi. Wszystko przez zaginiony klucz do skrzyni ze sprzętem piłkarzy. Kibice przecierali oczy ze zdumienia, gdy zobaczyli stroje przeciwników Biało-Czerwonych. Na takim poziomie tego typu sytuacje zdarzają się bardzo rzadko.

Jakub Kamiński i reprezentant Nigerii w walce o piłkę podczas meczu towarzyskiego rozgrywanego w Warszawie
Mecz Polska - Nigeria w WarszawieANDRZEJ IWANCZUK/REPORTER / ANDRZEJ IWANCZUK/REPORTEREast News

Sezon 2025/26 w wykonaniu reprezentacji Polski puentuje towarzyskie spotkanie z reprezentacją Nigerii. Drużyna Jana Urbana przystępowała do tej potyczki tuż po porażce we Wrocławiu z Ukraińcami. Kadra narodowa z Robertem Lewandowskim na czele chciała zaprezentować się przed kibicami ze zdecydowanie lepszej strony niż miało to miejsce w niedzielę.

Nigeryjczycy podobnie jak Polacy awans na mistrzostwa świata przegrali na ostatniej prostej. Rywale Biało-Czerwonych" z marzeniami o mundialu pożegnali się po porażce w rzutach karnych w finale baraży przeciwko reprezentacji Demokratycznej Republiki Konga.

Rywale Polaków przybyli do Warszawy i już przed meczem musieli się zmierzyć z bardzo dużym problemem logistycznym. Efekt tej wpadki kibice bardzo szybko dostrzegli, a już przed meczem cała prawda wyszła na jaw.

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Absurdalna sytuacja Nigeryjczyków. Wpadka widoczna gołym okiem

Nigeryjczycy w Polsce przebywają już od poniedziałku. Start zgrupowania przyniósł im problemy logistyczne, które przed spotkaniem opisywał TVP Sport. Mianowicie, kilka dni przed starciem z Biało-Czerwonymi" Nigeryjczycy rozegrali mecz w Londynie - w ramach Unity Cup pokonali 3:0 kadrę Jamajki.

Skrzynie ze sprzętem Nigeryjczyków podróżowały więc bezpośrednio z Wielkiej Brytanii. Na miejscu okazało się, że goście mają poważny problem - klucze do tych skrzyń pozostały w Londynie, przez co zawodnicy nie mieli dostępu do części sprzętu.

Efekt tej pomyłki był widoczny już od pierwszych minut spotkania z Polakami. Nigeryjczycy bowiem wyszli na murawę z koszulkami, na których zabrakło nazwisk zawodników, co skrzętnie już na początku transmisji zauważył komentator TVP Sport Mateusz Borek. Na tym poziomie rozgrywek jest to niezwykle rzadka sytuacja, która w wymowny sposób obrazuje zamieszanie w szeregach Nigeryjczyków.

Relacja "na żywo" z meczu Polski z Nigerią trwa w serwisie Interia Sport.

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