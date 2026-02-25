Kompromitacja Interu, Zieliński w centrum burzy. Tak Włoch potraktował Polaka
Liga Mistrzów 2025/26 już bez zeszłorocznych finalistów. We wtorkowy wieczór doszło do sporej sensacji i Inter Mediolan pożegnał się z najważniejszymi europejskimi rozgrywkami. Dość nieoczekiwanie włoskiego giganta wyeliminowali piłkarze Bodo/Glimt. Na boisku od pierwszej minuty znajdował się Piotr Zieliński, lecz jego gra nie przypadła do gustu sporej liczbie osób. Brutalnie występ Polaka podsumował między innymi Fabio Capello. Legendarny trener nie gryzł się w język.
Inter Mediolan w trudnej sytuacji znalazł się po pierwszym meczu. Przegrana potyczka w Skandynawii sprawiła, że liderzy Serie A nie mieli miejsca na choćby jeden błąd przed własną publicznością. Podopieczni Cristiana Chivu ostatecznie nie podołali presji. Spotkanie zakończyło się ich porażką 1:2. Tym razem doszło do kilku zmian w składzie. Szansę od samego początku otrzymał Piotr Zieliński. Nasz rodak jednak nie zaliczył asysty ani nie wpisał się na listę strzelców.
Nic więc dziwnego, iż w tradycyjnych notach wystawianych przez włoskich dziennikarzy pojawiło się mało optymistycznych słów. "W drugiej połowie znacznie osłabł" - zauważył na przykład włoski oddział Eurosportu, o czym więcej piszemy TUTAJ. Na zdecydowanie mocniejszy komentarz zdecydował się Fabio Capello. Legendarny trener gościł w studiu Sky Sport, dlatego korzystając z okazji, wytknął gigantowi wszystkie jego błędy.
Capello wytknął to Zielińskiemu. Legendarny trener nie hamował się
Nie zabrakło wątku pomocnika z naszego kraju. "Barella po lewej stronie był mniej skuteczny, Zieliński prowadził piłkę zamiast się poruszać, a oni nie mieli energii potrzebnej, by pokonać Bodo" - zaznaczył na wstępie, cytowany przez "fcinter1908.it". "Inter słono zapłacił za swoją rotację w Norwegii. Być może nie docenili przeciwnika. Dziś wieczorem Inter mnie rozczarował, ale szczególnie Zieliński. Wydawał się odmienionym zawodnikiem. Jako rozgrywający nie panował nad sytuacją; był bardzo powolny, niezdecydowany i brakowało mu odwagi. Kiedy Barella zajął jego miejsce, mecz nabrał tempa" - dodał szkoleniowiec mający na koncie triumf w Champions League.
Polak teraz wraz z kolegami musi skupić się tylko na krajowych rozgrywkach. Obrońcy tytułu Serie A mają ogromną szansę na kolejne mistrzostwo z rzędu. Drugi AC Milan traci do nich aż dziesięć punktów.