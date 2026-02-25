Kompromitacja Interu, Zieliński w centrum burzy. Tak Włoch potraktował Polaka

Inter Mediolan w trudnej sytuacji znalazł się po pierwszym meczu. Przegrana potyczka w Skandynawii sprawiła, że liderzy Serie A nie mieli miejsca na choćby jeden błąd przed własną publicznością. Podopieczni Cristiana Chivu ostatecznie nie podołali presji. Spotkanie zakończyło się ich porażką 1:2. Tym razem doszło do kilku zmian w składzie. Szansę od samego początku otrzymał Piotr Zieliński. Nasz rodak jednak nie zaliczył asysty ani nie wpisał się na listę strzelców.

Nic więc dziwnego, iż w tradycyjnych notach wystawianych przez włoskich dziennikarzy pojawiło się mało optymistycznych słów. "W drugiej połowie znacznie osłabł" - zauważył na przykład włoski oddział Eurosportu, o czym więcej piszemy TUTAJ. Na zdecydowanie mocniejszy komentarz zdecydował się Fabio Capello. Legendarny trener gościł w studiu Sky Sport, dlatego korzystając z okazji, wytknął gigantowi wszystkie jego błędy.

Capello wytknął to Zielińskiemu. Legendarny trener nie hamował się

Nie zabrakło wątku pomocnika z naszego kraju. "Barella po lewej stronie był mniej skuteczny, Zieliński prowadził piłkę zamiast się poruszać, a oni nie mieli energii potrzebnej, by pokonać Bodo" - zaznaczył na wstępie, cytowany przez "fcinter1908.it". "Inter słono zapłacił za swoją rotację w Norwegii. Być może nie docenili przeciwnika. Dziś wieczorem Inter mnie rozczarował, ale szczególnie Zieliński. Wydawał się odmienionym zawodnikiem. Jako rozgrywający nie panował nad sytuacją; był bardzo powolny, niezdecydowany i brakowało mu odwagi. Kiedy Barella zajął jego miejsce, mecz nabrał tempa" - dodał szkoleniowiec mający na koncie triumf w Champions League.

Polak teraz wraz z kolegami musi skupić się tylko na krajowych rozgrywkach. Obrońcy tytułu Serie A mają ogromną szansę na kolejne mistrzostwo z rzędu. Drugi AC Milan traci do nich aż dziesięć punktów.

Piotr Zieliński Matthieu Mirville / Matthieu Mirville / DPPI via AFP AFP

Piotr Zieliński MAIRO CINQUETTI AFP

Piotr Zieliński ALESSIO MORGESE AFP

