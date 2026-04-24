Kompletny dramat reprezentanta Polski. To koniec. Trener przekazał

Kilka lat temu Jakub Moder był jednym z największych talentów polskiej piłki. Dostrzegli to skauci Brighton. W 2022 roku wychowanek Warty przeszedł z Lecha Poznań do klubu z Premier League za 11 milionów euro.

Niestety tam zerwał więzadła krzyżowe. Wówczas jego przerwa w grze trwała 576 dni. Pod koniec stycznia zeszłego roku nasz rodak trafił do Feyenoordu. Holendrzy wykupili go z Brighton za zaledwie półtora miliona euro. Moder zanotował kapitany początek w nowej drużynie.

Jakub Moder kontuzjowany. To nie wygląda dobrze

I kiedy wydawało się, że ten sezon może być przełomowy w jego karierze, nadszedł kolejny cios, kolejna kontuzja. 27-latek nie mógł poradzić sobie z przepukliną kręgosłupa. Początkowo kontuzję próbowano leczyć zastrzykami, ostatecznie skończyło się na operacji i następnej długiej pauzie.

Polski pomocnik nie grał od lipca zeszłego roku do końcówki stycznia. W lutym, marcu i kwietniu znów wracał do zespołu. Bardzo często widywaliśmy go w podstawowym składzie, nie opuszczał murawy przed końcowym gwizdkiem. Wydawało się, że przeżywa kolejny rozkwit i wraca do swojej najlepszej formy.

Otrzymał powołanie od Jana Urbana na marcowe baraże mistrzostw świata, wszedł z ławki w starciu z Albanią. Ostatnio rozegrał dwa spotkania po 90 minut przeciwko NEC Nijmegen i FC Volendam, wszystko układało się świetnie.

Tymczasem w piątek Robin van Persie przekazał, że Jakub Moder znów jest kontuzjowany. - W kadrze będzie Read i Trauner. Niestety, jeśli chodzi o Modera, nie mam tak optymistycznych informacji. W sobotę nie zagra i prawdopodobnie do końca sezonu już nie wystąpi. To dla nas bardzo duża strata. Niestety, doznał kontuzji - powiedział trener holenderskiego klubu na konferencji prasowej nt. najbliższego spotkania przeciwko FC Groningen.

Ponoć 27-latek nabawił się urazu podczas jednego z ostatnich treningów. "Prognozy niestety nie są dobre. To na 99 proc. koniec sezonu, ale mamy nadzieję, że i tym razem są to tylko fałszywe sygnały, chociaż, gdy popytaliśmy przy De Kuip, wygląda to źle" - dodaje profil "Feyenoord Polska".

W tym sezonie Jakub Moder zdążył rozegrać 11 spotkań. Strzelił w nich jednego gola i zanotował jedną asystę. Obecnie jego klub walczy o utrzymanie drugiego miejsce w tabeli, które jest równoznaczne z awansem do fazy ligowej Ligi Mistrzów. Do końca sezonu pozostały cztery kolejki, Feyenoord ma jeden punkt przewagi nad trzecim NEC Nijmegen.

Jakub Moder

Jakub Moder

Jakub Moder, 02.06.2025 r. Grzegorz Wajda East News

