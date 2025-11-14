Kolejny triumf kadry Brzęczka, a to jeszcze nie wszystko. Cudowny rekord, już oficjalnie

Piątek 14 listopada przyniósł polskim kibicom piłkarskim ogrom emocji związanych z występami rodzimych reprezentacji. Gwoździem programu jest tu oczywiście wieczorna potyczka seniorskiej kadry z Holandią, ale kilka godzin wcześniej do akcji ruszyły też młode "Orły" z kadry U-21.

Podopieczni Jerzego Brzęczka po raz kolejny dali wielki popis na boisku, a wszystko to odbyło się w naprawdę niezwykłych okolicznościach. O szczegółach poinformował jeszcze w trakcie trwania rywalizacji PZPN.

Anglia - Serbia. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport

Kadra Brzęczka znów zwycięska. Na meczu reprezentacji U-21 pobito wielki rekord

Opisywana potyczka przez długi czas nie przynosiła goli, aż w końcu po nieco ponad godzinie gry Włosi wyszli na prowadzenie po bramce Pisilliego. Gdy "Squadra Azzurra" powoli szykowała się już do zgarnięcia trzech punktów w ramach eliminacji MME, nagle... doszło do wielkiego zwrotu akcji.

W 83. i 86. minucie do bramki Italii trafili bowiem kolejno Bogacz oraz Kuziemka, a potem "Biało-Czerwoni" nie dali już sobie wyrwać triumfu i zwyciężyli ostatecznie 2:1. Jak się przy tym okazało, na Stadionie Miejskim im. Floriana Krygiera w Szczecinie padł jednocześnie rekord frekwencji jeśli mowa o zespole Polaków U-21 - spotkanie obejrzało nieco ponad 19 tys. kibiców.

Rozwiń

Młodzi Polacy są nie do zatrzymania. Już niebawem czeka ich kolejny eliminacyjny bój

Ta liczba bez dwóch zdań robi wrażenie, ale trudno dziwić się ogromnemu zainteresowaniu fanów w przypadku piłkarzy Brzęczka - ci bowiem mają na swym koncie doskonałą serię pięciu zwycięstw z rzędu w eliminacjach młodzieżowego euro i są absolutnymi liderami tabeli grupy E.

Swoje kolejne spotkanie rozegrają oni dokładnie 18 listopada, mierząc się wówczas z Macedonią Północną. Młodzieżowe ME na poziomie U-21 odbędą się w 2027 roku w Albanii oraz Serbii.

Jerzy Brzęczek Emilia Krawczyk/REPORTER East News

Jerzy Brzęczek Michal Dubiel/REPORTER East News

Piłka nożna (zdj. ilustracyjne) STRINGER AFP