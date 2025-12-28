Sprowadzenie dwóch polskich obrońców przez działaczy FC Porto okazało się strzałem w dziesiątkę. Jan Bednarek i Jakub Kiwior nie tylko tworzą w drużynie pozytywną atmosferę, ale także doskonale dogadują się na boisku. Najlepszym na to dowodem jest sytuacja w ligowej tabeli. W piętnastu spotkaniach utytułowany klub stracił zaledwie cztery bramki. Jeszcze bardziej okazale wygląda seria zwycięstw. Póki co "Smoki" nie przegrały choćby jednej z piętnastu rozegranych potyczek.

Nasi rodacy na Półwyspie Iberyjskim cieszą się mocną pozycją. Nawet po transferze Thiago Silvy mało który kibic wyobraża sobie rozdzielenie duetu znad Wisły. A niewykluczone, że do Porto dołączy niebawem trzeci polski zawodnik. Tym razem dużo młodszy, bo mowa o utalentowanym Oskarze Pietuszewskim. Nastolatek robi furorę w PKO BP Ekstraklasie i tylko kwestią czasu są jego przenosiny z Jagiellonii do bardziej renomowanego zespołu. Spośród gigantów młody gracz postawił właśnie na liderów ligi portugalskiej. Tak przynajmniej twierdzi Tomasz Włodarczyk z redakcji "meczyki.pl".

Oskar Pietuszewski coraz bliżej FC Porto. Potwierdzenie transferu już w styczniu?

Tuż przed sylwestrem potwierdził swoje słowa sprzed kilku dni. "Tak jak informowałem przed świętami, Oskar Pietuszewski jest zdecydowany na projekt FC Porto i dogadany z portugalskim klubem. Natomiast Portugalczycy muszą jeszcze porozumieć się z Jagiellonią Białystok. Rozmowy trwają od dawna, ale tu niewiele działo się w ostatnich dniach ze względu na czas świąteczno-noworoczny. Temat przyspieszy na początku stycznia" - napisał na platformie X. Wśród kibiców już panuje spora ekscytacja. "Idealny klub dla niego i liga" - przyznał jeden z nich.

Tak twierdzą również eksperci. "To byłby bardzo dobry ruch, chociażby dlatego, że Pietuszewski mógłby liczyć na pomoc Jakuba Kiwiora i Jana Bednarka. Porto jest świetnym klubem, by pokazać się w Europie i później postawić kolejny krok. Gdyby udało mu się osiągnąć sukces w drużynie Smoków, to drzwi do największych europejskich klubów stanęłyby przed nim otworem" - mówił niedawno Grzegorz Mielcarski dla TVP Sport.

100 dni do XXV Zimowych Igrzysk Olimpijskich Mediolan-Cortina 2026. WIDEO ANDREA BERNARDI / AFPTV / AFP AFP

Jakub Kiwior ZUMA Press Wire/Shutterstock East News

Jan Bednarek Grzegorz Wajda/REPORTER East News

Oskar Pietuszewski Marcin Golba AFP