Kolejny krok w stronę mundialu wykonany. Lewandowski zgasił rywalom światło

Łukasz Żurek

Łukasz Żurek

Polska pokonała Litwę 2:0 na jej terenie w kwalifikacjach MŚ i umocniła się na pozycji wicelidera grupy G. O sukcesie zdecydowała... przedmeczowa intuicja selekcjonera Jana Urbana, który - po długim wahaniu - posłał do gry Sebastiana Szymańskiego. Ten najpierw otworzył wynik spotkania strzałem bezpośrednio z rzutu rożnego, a potem asystował przy bramce Roberta Lewandowskiego. Pozycja wyjściowa przed ostatnią fazą batalii o mundial pozwala wierzyć w dobry epilog tej historii.

Już po kwadransie było radośnie. Sebastian Szymański (nr 20) trafił do siatki bezpośrednio z kornera
Już po kwadransie było radośnie. Sebastian Szymański (nr 20) trafił do siatki bezpośrednio z kornera

Przedmeczowe spekulacje i analizy nie miały większego sensu. W Kownie nie liczyło się nic poza zwycięstwem. Tylko tak można było ocalić wartość punktów zdobytych we wrześniowej konfrontacji z Holandią i Finlandią.

Jan Urban posłał do boju niemal identyczną jedenastkę jak w dwóch poprzednich potyczkach. Zabrakło w niej jedynie kontuzjowanego Nicoli Zalewskiego. Jego miejsce zajął Michał Skóraś, na co zapracował czwartkowym starciem z Nową Zelandią (1:0) w Chorzowie.

Litwa - Polska. Gol bezpośrednio z kornera. Szósty zmysł selekcjonera nagrodzony po kwadransie

Jeśli mogliśmy mieć przed tym meczem jedno życzenie, to na pewno nie chcieliśmy powtórki z marca. Litwini okazali się wtedy na PGE Narodowym przeciwnikiem koszmarnie trudnym. Jedyną bramkę spotkania zdobył dopiero w 81. minucie Robert Lewandowski. Może ktoś jeszcze pamięta - po szczęśliwym rykoszecie.

Tym razem było zupełnie inaczej. Gospodarze przetrzymali pierwszy kwadrans, ale zaraz potem przyjęli pierwszy cios. Na liście strzelców znalazł się Sebastian Szymański, wykonujący rzut rożny. Mocno podkręcona piłka nie została uderzona przez żadnego z zawodników, odbiła się w polu bramkowym i osiadła na bocznej siatce. 0:1!

Trudno w tej sytuacji wskazać asystenta. Ale na pewno szczególną satysfakcję miał po tym golu selekcjoner. W przedmeczowym wywiadzie wyjawił na antenie TVP Sport, że - konstruując wyjściowy skład - do ostatniej chwili wahał się między Szymańskim a Karolem Świderskim.

Bramka ustawiła mecz. "Biało-Czerwoni" nabrali swobody poczynań, zeszło ciśnienie generowane presją wyniku. Rywale nie zamierzali jednak ograniczać się wyłącznie do destrukcji. Tracili ostatnią szansę w tych eliminacjach na zwycięstwo przed własną publicznością.

Stojący w bramce Łukasz Skorupski nie miał jednak wiele pracy. W pierwszej połowie wybronił jeden niegroźny strzał. Na więcej ekipy Edgarasa Jankauskasa nie było stać, co wynikało głównie z dobrej organizacji gry obronnej po naszej stronie.

Rezultat do przerwy mógł być nieco wyższy. Jakub Kamiński bezskutecznie domagał się jednak rzutu karnego, a Matty Cash przymierzył w ostatnich minutach kąśliwie, ale prosto w Tomasa Svedkauskasa.

    Na drugą odsłonę wyszliśmy bez zmian personalnych. Od razu z klarownym zamysłem - "domknąć" mecz drugim trafieniem i przejąć pełną kontrolę nad resztą spotkania. Nie było mowy o wyczekiwaniu na kontry lub błąd rywala.

    Litwini w opałach znajdowali się regularnie. Strzał Lewandowskiego minął bramkę nieznacznie, a soczyste uderzenie Jakuba Kiwiora z dystansu Svedkauskas zatrzymał z najwyższym trudem. Po chwili zrobił to samo, gdy równie mocno i nieprzyjemnie przymierzył Kamiński.

    Kiedy wydawało się, że Polacy próbują na moment zredukować tempo gry, na lewym skrzydle błysnął Szymański - rozgrywający tego dnia 50. mecz w narodowych barwach. Poradził sobie z nieporadnie interweniującym defensorem, precyzyjnie zacentrował, a idealnym nabiegiem i strzałem głową akcję sfinalizował Lewandowski. 0:2!

    W ostatniej fazie spotkania dobrych okazji nie wykorzystali jeszcze Cash i Przemysław Wiśniewski. Bardziej martwi jednak żółta kartka tego drugiego. Napomnienie eliminuje go z udziału w listopadowej potyczce z Holandią.

    "Biało-Czerwoni" sięgnęli po pełną pulę tym razem zasłużenie i bez boiskowego przypadku. Baraże o awans do finałów MŚ są już bardzo blisko. W zasadzie tylko katastrofa mogłaby zmienić korzystny dla nas układ sił.

    Aktualną tabelę grupy G znajdziesz TUTAJ.

    Statystyki meczu

    Litwa
    0 - 2
    Polska
    Posiadanie piłki
    47%
    53%
    Strzały
    7
    12
    Strzały celne
    1
    6
    Strzały niecelne
    4
    3
    Strzały zablokowane
    2
    3
    Ataki
    69
    71
    Trzech piłkarzy w czerwonych koszulkach reprezentacji Polski cieszy się wspólnie po zdobyciu gola, widoczne emocje i radość, w tle rozmazani zawodnicy drużyny przeciwnej w żółtych strojach.
    Robert Lewandowski na liście strzelców. W tym momencie losy spotkania były już rozstrzygnięte
    Piłkarz w czerwonym stroju reprezentacji Polski prowadzi piłkę przed dwoma zawodnikami w żółtych strojach na murawie stadionu, w tle kibice oraz elementy oświetlenia i oznakowania boiska.
    Sebastian Szymański konfrontację w Kownie kończył w golem i asystą na koncie
    Mężczyzna w ciemnej kurtce energicznie gestykuluje, stojąc na tle rozmytej publiczności na stadionie sportowym.
    Jan Urban, w roli selekcjonera wciąż niepokonany
    Polscy piłkarze w czerwonych strojach świętują na boisku, uśmiechnięci z uniesionymi rękami, jasne światła stadionu w tle, atmosfera radości i triumfu.
    "Biało-Czerwoni" dziękują polskim kibicom za wsparcie z trybun

