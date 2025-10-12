Kolejny krok w stronę mundialu wykonany. Lewandowski zgasił rywalom światło

Przedmeczowe spekulacje i analizy nie miały większego sensu. W Kownie nie liczyło się nic poza zwycięstwem. Tylko tak można było ocalić wartość punktów zdobytych we wrześniowej konfrontacji z Holandią i Finlandią.

Jan Urban posłał do boju niemal identyczną jedenastkę jak w dwóch poprzednich potyczkach. Zabrakło w niej jedynie kontuzjowanego Nicoli Zalewskiego. Jego miejsce zajął Michał Skóraś, na co zapracował czwartkowym starciem z Nową Zelandią (1:0) w Chorzowie.

Litwa - Polska. Gol bezpośrednio z kornera. Szósty zmysł selekcjonera nagrodzony po kwadransie

Jeśli mogliśmy mieć przed tym meczem jedno życzenie, to na pewno nie chcieliśmy powtórki z marca. Litwini okazali się wtedy na PGE Narodowym przeciwnikiem koszmarnie trudnym. Jedyną bramkę spotkania zdobył dopiero w 81. minucie Robert Lewandowski. Może ktoś jeszcze pamięta - po szczęśliwym rykoszecie.

Tym razem było zupełnie inaczej. Gospodarze przetrzymali pierwszy kwadrans, ale zaraz potem przyjęli pierwszy cios. Na liście strzelców znalazł się Sebastian Szymański, wykonujący rzut rożny. Mocno podkręcona piłka nie została uderzona przez żadnego z zawodników, odbiła się w polu bramkowym i osiadła na bocznej siatce. 0:1!

Trudno w tej sytuacji wskazać asystenta. Ale na pewno szczególną satysfakcję miał po tym golu selekcjoner. W przedmeczowym wywiadzie wyjawił na antenie TVP Sport, że - konstruując wyjściowy skład - do ostatniej chwili wahał się między Szymańskim a Karolem Świderskim.

Bramka ustawiła mecz. "Biało-Czerwoni" nabrali swobody poczynań, zeszło ciśnienie generowane presją wyniku. Rywale nie zamierzali jednak ograniczać się wyłącznie do destrukcji. Tracili ostatnią szansę w tych eliminacjach na zwycięstwo przed własną publicznością.

Stojący w bramce Łukasz Skorupski nie miał jednak wiele pracy. W pierwszej połowie wybronił jeden niegroźny strzał. Na więcej ekipy Edgarasa Jankauskasa nie było stać, co wynikało głównie z dobrej organizacji gry obronnej po naszej stronie.

Rezultat do przerwy mógł być nieco wyższy. Jakub Kamiński bezskutecznie domagał się jednak rzutu karnego, a Matty Cash przymierzył w ostatnich minutach kąśliwie, ale prosto w Tomasa Svedkauskasa.

Na drugą odsłonę wyszliśmy bez zmian personalnych. Od razu z klarownym zamysłem - "domknąć" mecz drugim trafieniem i przejąć pełną kontrolę nad resztą spotkania. Nie było mowy o wyczekiwaniu na kontry lub błąd rywala.

Litwini w opałach znajdowali się regularnie. Strzał Lewandowskiego minął bramkę nieznacznie, a soczyste uderzenie Jakuba Kiwiora z dystansu Svedkauskas zatrzymał z najwyższym trudem. Po chwili zrobił to samo, gdy równie mocno i nieprzyjemnie przymierzył Kamiński.

Kiedy wydawało się, że Polacy próbują na moment zredukować tempo gry, na lewym skrzydle błysnął Szymański - rozgrywający tego dnia 50. mecz w narodowych barwach. Poradził sobie z nieporadnie interweniującym defensorem, precyzyjnie zacentrował, a idealnym nabiegiem i strzałem głową akcję sfinalizował Lewandowski. 0:2!

W ostatniej fazie spotkania dobrych okazji nie wykorzystali jeszcze Cash i Przemysław Wiśniewski. Bardziej martwi jednak żółta kartka tego drugiego. Napomnienie eliminuje go z udziału w listopadowej potyczce z Holandią.

"Biało-Czerwoni" sięgnęli po pełną pulę tym razem zasłużenie i bez boiskowego przypadku. Baraże o awans do finałów MŚ są już bardzo blisko. W zasadzie tylko katastrofa mogłaby zmienić korzystny dla nas układ sił.

Statystyki meczu Litwa 0 - 2 Polska Posiadanie piłki 47% 53% Strzały 7 12 Strzały celne 1 6 Strzały niecelne 4 3 Strzały zablokowane 2 3 Ataki 69 71

Robert Lewandowski na liście strzelców. W tym momencie losy spotkania były już rozstrzygnięte Piotr Nowak PAP

Sebastian Szymański konfrontację w Kownie kończył w golem i asystą na koncie Piotr Nowak PAP

Jan Urban, w roli selekcjonera wciąż niepokonany Piotr Nowak PAP

"Biało-Czerwoni" dziękują polskim kibicom za wsparcie z trybun Piotr Nowak PAP