Kolejny kandydat na selekcjonera. I znowu Niemiec. Kulesza coraz bliżej decyzji

Mamy kolejnego kandydata na selekcjonera piłkarskiej reprezentacji Polski. To 50-letni Thomas Brdarić. Jak informuje TVP Sport, niemiecki szkoleniowiec sam zgłosił się do PZPN. Ostatnio pracował w Indiach, Kuwejcie i Albanii. "Moja filozofia to indywidualne rozwijanie talentów, budowanie silnych zespołów, wpojenie mentalności zwycięzców i pielęgnowanie wartości na całe życie" - zapewnia w autoprezentacji.