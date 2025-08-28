Kolejny głośny transfer Wieczystej? Padło nazwisko reprezentanta Polski, wieszczą hit

Po raz pierwszy w historii Wieczysta Kraków rywalizuje na tak wysokim poziomie rozgrywkowym w Polsce. W sezonie 2025/2026 z powodzeniem radzi sobie w Betclic 1. Lidze, czyli na zapleczu PKO BP Ekstraklasy. Drużyna po sześciu kolejkach zajmuję drugie miejsce w tabeli z 14 punktami na koncie i zdecydowanie jest jednym z kandydatów do awansu.

Na takie wyniki z pewnością ma kilku nowych zawodników, którzy pojawili się w Wieczystej podczas aktualnego okienka transferowego. Świetnie w drużynę wkomponował się sprowadzony z Radomiaka Radom, Kamil Pestka. Do tego udane występy zalicza były król strzelców Ekstraklasy, Carlitos.

Do tego nieźle radzi sobie były zawodnik holenderskiego Excelsior, Jacky Donkor. Co więcej, do Krakowa ściągnięto m.in. byłego piłkarza Chelsea, Lucasa Piazona, a także zmagającego się z urazem, Karola Filę.

Wiele wskazuje jednak, że mimo świetnego rozpoczęcia kampanii klub nie zamierza kończyć wzmocnień, a już niebawem w drużynie powinno pojawić się dwóch kolejnych graczy. Dokładniej chodzi o lewego skrzydłowego, a także napastnika. Najnowsze informacje w tej sprawie przekazał serwis Goal.pl.

Wieczysta się nie zatrzymuje, będą kolejne wzmocnienia

Według wieści przekazanych przez Goal.pl Wieczysta doszła do porozumienia z Arką Gdynia w sprawie transferu Joao Oliveiry, szwajcarskiego skrzydłowego. Oficjalne potwierdzenie tego transferu, to kwestia dni.

Co ciekawe, drużyna z Krakowa bardzo długo śledziła rynek transferowy na tej pozycji. W kręgu zainteresowań był Maks Chłań, lecz ostatecznie trafił do Górnika Zabrze. Jak przekazał Goal.pl Wieczysta śledziła także sytuację Kamila Jóźwiaka, 22-krotnego reprezentanta Polski. Jego sprowadzenie nie wymagałoby żadnej płatności gotówkowej, gdyż od 1 lipca jest wolnym zawodnikiem.

Poza Oliveirą z zespołem łączony jest także Patryk Szysz, były gracz tureckiego Basaksehiru. Napastnik spędził tam ostatnie trzy lata, podczas których zanotował 44 mecze. W nich strzelił sześć goli i zanotować pięć asyst.

Wieczysta następne spotkanie rozegra w sobotę, 30 sierpnia. Rywalem będzie Polonia Bytom.

Tomasz Hajto: Na reprezentację przyjeżdżasz do pracy, a nie na urlop i kręcenie reklam. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Kamil Jóźwiak Jorge Guerrero / AFP AFP

Kamil Jóźwiak Jose Breton / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Przemysław Cecherz i Wieczysta Kraków Grzegorz Wajda/REPORTER East News