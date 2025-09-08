Kolejny blamaż Fernando Santosa, jest komunikat. I to dzień przed meczem

Na początku 2023 roku prezes PZPN, Cezary Kulesza postanowił zatrudnić w roli selekcjonera piłkarskiej reprezentacji Polski Fernando Santosa. Doświadczony Portugalczyk przychodził jako ekspert. Przed pracą w Polsce przez osiem lat prowadził właśnie Portugalię, z którą w 2016 roku zdobył mistrzostwo Europy.

Mimo wielkich nadziei, jakie były w nim pokładanie, nie wywiązał się z praktycznie niczego. Poprowadził "Biało-Czerwonych" przez zaledwie sześć spotkań, a następnie został zwolniony. Podczas nich zanotował trzy wygrane i trzy porażki z m.in. Mołdawią czy Albanią.

Niedługo po tym otrzymał szansę od tureckiego Besiktasu, lecz tam również zawiódł. W czerwcu 2024 roku podjął się pracy jako selekcjoner kadry Azerbejdżanu. Tam jednak kolejny raz mu nie poszło, co poskutkowało kolejną utratą pracy.

Santos zwolniony, jest komunikat

Jak poinformował tamtejszy związek, umowa została rozwiązana za porozumieniem stron.

- Kontrakt między zarządem AFFA, a portugalskim specjalistą został rozwiązany za obopólną zgodą - czytamy.

Poprowadził tamtejszy zespół przez 11 spotkań nie notując chociażby żadnego zwycięstwa. Przegrał aż dziewięć spotkań i dwa zremisował, 0:0 z Estonią oraz Łotwą. W swoim ostatnim meczu, 5 września jego drużyna kolejny raz zawiodła, przegrywając w spotkaniu w ramach kwalifikacji do mistrzostw świata aż 0:5 z Islandią.

Co ciekawe, wszystko odbyło się na zaledwie... dzień przed kolejnym meczem kwalifikacji. Azerbejdżan we wtorek, 9 września zmierzy się z Ukrainą. Kadrę w tym meczu poprowadzi Aykhan Abbasov, dotychczasowy szkoleniowiec kadry do lat 21 oraz azerskiego Shamakhi.

