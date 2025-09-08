Partner merytoryczny: Eleven Sports

Kolejny blamaż Fernando Santosa, jest komunikat. I to dzień przed meczem

Paweł Nowak

Oprac.: Paweł Nowak

Kolejny raz Fernando Santos zawiódł. Po niepowodzeniu w roli selekcjonera reprezentacji Polski i czterech miesiącach pracy w Besiktasie objął kadrę Azerbejdżanu. Tam jednak mistrz Europy z 2016 roku również nie spełnił pokładanych w nim nadziei i po zaledwie 11 spotkaniach został zwolniony. Co ciekawe, z pracą pożegnał się... dzień przed kolejnym meczem el. mistrzostw świata.

Fernando Santos
Fernando SantosAhmad Mora/Getty Images Getty Images

Na początku 2023 roku prezes PZPN, Cezary Kulesza postanowił zatrudnić w roli selekcjonera piłkarskiej reprezentacji Polski Fernando Santosa. Doświadczony Portugalczyk przychodził jako ekspert. Przed pracą w Polsce przez osiem lat prowadził właśnie Portugalię, z którą w 2016 roku zdobył mistrzostwo Europy.

Mimo wielkich nadziei, jakie były w nim pokładanie, nie wywiązał się z praktycznie niczego. Poprowadził "Biało-Czerwonych" przez zaledwie sześć spotkań, a następnie został zwolniony. Podczas nich zanotował trzy wygrane i trzy porażki z m.in. Mołdawią czy Albanią.

Zobacz również:

Wieści o kontuzji gwiazdy Barcelony dotarły do Roberta Lewandowskiego
La Liga

Fatalna wiadomość z Barcelony przerwała świętowanie Lewandowskiego. Wieszczą koniec

Jakub Rzeźnicki
Jakub Rzeźnicki

    Niedługo po tym otrzymał szansę od tureckiego Besiktasu, lecz tam również zawiódł. W czerwcu 2024 roku podjął się pracy jako selekcjoner kadry Azerbejdżanu. Tam jednak kolejny raz mu nie poszło, co poskutkowało kolejną utratą pracy.

    Santos zwolniony, jest komunikat

    Jak poinformował tamtejszy związek, umowa została rozwiązana za porozumieniem stron.

    - Kontrakt między zarządem AFFA, a portugalskim specjalistą został rozwiązany za obopólną zgodą - czytamy.

    Poprowadził tamtejszy zespół przez 11 spotkań nie notując chociażby żadnego zwycięstwa. Przegrał aż dziewięć spotkań i dwa zremisował, 0:0 z Estonią oraz Łotwą. W swoim ostatnim meczu, 5 września jego drużyna kolejny raz zawiodła, przegrywając w spotkaniu w ramach kwalifikacji do mistrzostw świata aż 0:5 z Islandią.

    Co ciekawe, wszystko odbyło się na zaledwie... dzień przed kolejnym meczem kwalifikacji. Azerbejdżan we wtorek, 9 września zmierzy się z Ukrainą. Kadrę w tym meczu poprowadzi Aykhan Abbasov, dotychczasowy szkoleniowiec kadry do lat 21 oraz azerskiego Shamakhi.

    Litwa - Holandia. Skrót meczu. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

    Zobacz również:

    Matty Cash
    Reprezentacja

    Cash ujawnia, tym się różni Urban od Probierza. Nowy trener wprowadził poważną zmianę

    Paweł Nowak
    Paweł Nowak
    Fernando Santos
    Fernando SantosAFP
    Fernando Santos
    Fernando SantosKIRILL KUDRYAVTSEV / AFPAFP
    Fernando Santos
    Fernando SantosAFP

    Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja