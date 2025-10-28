Kolejka chętnych po Szymańskiego, wśród nich gigant. Padł niespodziewany kierunek

Od tamtego czasu sporo zmieniło się w otoczeniu Szymańskiego. Mourinho już dawno opuścił Stambuł i powrócił do ojczyzny. W jego miejsce zatrudniony został Domenico Tedesco. Sytuacja Polaka w klubie nie uległa znaczącej zmianie, co oznacza, że Szymański ostatnie spotkania rozpoczynał z perspektywy ławki rezerwowych.

Tak było przy okazji czterech z pięciu ostatnich spotkań tureckiej ekstraklasy. Gdy już Polak wyszedł w podstawowym składzie, został zmieniony w przerwie. W jednym z meczów Szymański musiał zmierzyć się z niezadowoleniem kibiców. Po wejściu na boisko i zmarnowaniu jednej z okazji na trybunach rozległy się gwizdy.

Sebastian Szymański coraz bliżej zmiany otoczenia. Kolejne kluby wchodzą do gry. Wśród nich bardzo ekscytująca opcja

W międzyczasie zakończyła się współpraca Szymańskiego z jego dotychczasowym agentem Mariuszem Piekarskim. Zdaniem tureckich mediów odejście Polaka z Fenerbahce jest możliwe już podczas zimowego okienka transferowego. "Fanatik" donosił o ponownych staraniach ze strony Olympique Lyon.

Nad Bosforem uważają, że Fenerbahce pozwoli Szymańskiemu odejść po dokonaniu opłaty wynoszącej 10 milionów euro. Jest to spadek wartości Polaka o połowę względem tego, co media podawały jeszcze w czerwcu.

Ciekawe doniesienia nadeszły do nas zza naszej zachodniej granicy. Okazuje się, że do akcji chętnie wkroczą również kluby niemieckie. Tamtejszy "Sky Sports" poinformował o chęci sprowadzenia 26-letniego pomocnika przez kilku przedstawicieli Bundesligi.

W tym gronie znajdować się ma m.in. Borussia Dortmund. Jest to klub, który polskim kibicom przez lata kojarzył się wyjątkowo pozytywnie. Wszystko oczywiście za sprawą wieloletnich występów w barwach tej drużyny Jakuba Błaszczykowskiego, Roberta Lewandowskiego oraz Łukasza Piszczka. Czy Szymański poszedłby drogą starszych partnerów z reprezentacji Polski?

DJB: Urban rozważał podmianę Szymańskiego. WIDEO POLSAT BOX GO

Sebastian Szymański Grzegorz Wajda Reporter

Sebastian Szymański i Jose Mourinho SERHAT CAGDAS AFP

Sebastian Szymański i Edin Dżeko (Fenerbahce) Lukas Kabon / ANADOLU / Anadolu via AFP AFP