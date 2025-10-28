Partner merytoryczny: Eleven Sports

Kolejka chętnych po Szymańskiego, wśród nich gigant. Padł niespodziewany kierunek

Bartłomiej Wrzesiński

Wokół Sebastiana Szymańskiego narastają pogłoski o rychłym odejściu z tureckiego Fenerbahce. Coraz więcej wskazuje na to, że reprezentant Polski zmieni otoczenie już tej zimy. Do grona zainteresowanych podmiotów dołączyły kluby występujące w niemieckiej Bundeslidze. Wśród nich znajduje się jeden gigant, który w Polsce przez długie lata budził wśród kibiców dreszczyk emocji.

Sebastian Szymański
Sebastian SzymańskiPhoto by YAGIZ GURTUG / Middle East Images / Middle East Images via AFPAFP

Saga związana z odejściem Sebastiana Szymańskiego z tureckiego Fenerbahce ciągnie się co najmniej od ostatniego lata. Wówczas zakusy po usługi reprezentanta Polski czynił m.in. francuski Olympique Lyon. Media informowały wówczas również o zainteresowaniu płynącym ze strony klubów z włoskiej Serie A. Transfer zablokować miał ówczesny trener tureckiego klubu Jose Mourinho. Nie było tajemnicą, że portugalski szkoleniowiec cenił sobie Szymańskiego.

Od tamtego czasu sporo zmieniło się w otoczeniu Szymańskiego. Mourinho już dawno opuścił Stambuł i powrócił do ojczyzny. W jego miejsce zatrudniony został Domenico Tedesco. Sytuacja Polaka w klubie nie uległa znaczącej zmianie, co oznacza, że Szymański ostatnie spotkania rozpoczynał z perspektywy ławki rezerwowych.

Tak było przy okazji czterech z pięciu ostatnich spotkań tureckiej ekstraklasy. Gdy już Polak wyszedł w podstawowym składzie, został zmieniony w przerwie. W jednym z meczów Szymański musiał zmierzyć się z niezadowoleniem kibiców. Po wejściu na boisko i zmarnowaniu jednej z okazji na trybunach rozległy się gwizdy.

    Sebastian Szymański coraz bliżej zmiany otoczenia. Kolejne kluby wchodzą do gry. Wśród nich bardzo ekscytująca opcja

    Nad Bosforem uważają, że Fenerbahce pozwoli Szymańskiemu odejść po dokonaniu opłaty wynoszącej 10 milionów euro. Jest to spadek wartości Polaka o połowę względem tego, co media podawały jeszcze w czerwcu.

    Ciekawe doniesienia nadeszły do nas zza naszej zachodniej granicy. Okazuje się, że do akcji chętnie wkroczą również kluby niemieckie. Tamtejszy "Sky Sports" poinformował o chęci sprowadzenia 26-letniego pomocnika przez kilku przedstawicieli Bundesligi.

    W tym gronie znajdować się ma m.in. Borussia Dortmund. Jest to klub, który polskim kibicom przez lata kojarzył się wyjątkowo pozytywnie. Wszystko oczywiście za sprawą wieloletnich występów w barwach tej drużyny Jakuba Błaszczykowskiego, Roberta Lewandowskiego oraz Łukasza Piszczka. Czy Szymański poszedłby drogą starszych partnerów z reprezentacji Polski?

    Piłkarz w czerwonym stroju z numerem 20 i nazwiskiem Szymański klęczy na boisku z uniesionymi palcami w geście triumfu, podczas gdy kilku innych zawodników w podobnych strojach znajduje się w tle, idąc razem po murawie stadionu.
    Sebastian SzymańskiGrzegorz WajdaReporter
    Trener w żółtej koszulce udziela wskazówek piłkarzowi w granatowym stroju z numerem 54; obaj skoncentrowani, trener wskazuje ręką kierunek na boisku, tło rozmyte, wskazuje na atmosferę meczu piłki nożnej.
    Sebastian Szymański i Jose MourinhoSERHAT CAGDASAFP
    Sebastian Szymański i Edin Dżeko (Fenerbahce)
    Sebastian Szymański i Edin Dżeko (Fenerbahce) Lukas Kabon / ANADOLU / Anadolu via AFPAFP

