Zwycięstwo z Armenią w Radomiu, choć wysokie (4:1), okazało się pyrrusowe. Najpierw zgrupowanie opuścił Mateusz Kowalczyk. Teraz poinformowano o kontuzji kolejnego ważnego zawodnika.

Wiemy już, że z Czarnogórą we wtorek nie zagra również Jan Faberski, który z Armenią rozegrał bardzo ważne spotkanie i wywalczył rzut karny, po którym padł gol na 2:0 dla reprezentacji Polski.

Faberski z Armenią rozegrał cały mecz. Informacja o jego urazie jest tym bardziej zaskakująca.

Poważne osłabienie drużyny Jerzego Brzęczka. Jan Faberski kończy zgrupowanie

- Skrzydłowy wypożyczony z Ajaksu Amsterdam do PEC Zwolle w piątkowym starciu z Armenią w Radomiu (4:1) doznał urazu kolana. Badania wykluczyły jego udział w meczu z Czarnogórą. Niespełna 20-letni zawodnik opuścił zgrupowanie reprezentacji Polski i nie poleci z drużyną do Podgoricy - czytamy na stronie "Łączy nas piłka".

Poinformowano również, że w miejsce Jana Faberskiego nie zostanie powołany żaden inny piłkarz.

Z Czarnogórą Polska zagra przynajmniej o zachowanie bezpiecznej przewagi trzech punktów nad Włochami. Zwycięstwo w Tuzi byłoby bardzo dużym krokiem w kierunku zajęcia pierwszego miejsca w grupie, które daje bezpośredni awans na młodzieżowe mistrzostwa Europy.

Włosi natomiast będą musieli rozegrać trudny mecz ze Szwecją. Jeśli stracą punkty, sytuacja Polski po ewentualnym zwycięstwie z Czarnogórą będzie już naprawdę bardzo dobra.

Po siedmiu meczach w kwalifikacjach Polska jest jedyną drużyną w swojej grupie z kompletem zwycięstw. Czarnogóra natomiast ma 3 wygrane, 3 porażki i remis. W pierwszym meczu z Polakami przegrali 0:2 - wówczas bramki zdobyli Kozubal i Pietuszewski.

Jan Faberski KAMIL SWIRYDOWICZ / CYFRASPORT Newspix.pl

Jan Faberski wywalczył rzut karny w meczu z Armenią PIOTR KUCZA/FOTOPYK Newspix.pl

Jerzy Brzęczek Emilia Krawczyk/REPORTER East News

