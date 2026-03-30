Kluczowy piłkarz wypada z gry. Bolesny cios dla Polaków. Komunikat dzień przed meczem

Kacper Dąderewicz

We wtorek 31 marca reprezentacja Polski U21 rozegra bardzo ważny mecz z Czarnogórą w Tuzi. Dzień przed tym spotkaniem na oficjalnej stronie internetowej "Łączy nas piłka" poinformowano, że z powodu kontuzji nie zagra w nim Jan Faberski - jeden z kluczowych zawodników Jerzego Brzęczka. Powodem absencji jest uraz kolana, jakiego skrzydłowy nabawił się podczas wygranego meczu z Armenią w Radomiu.

Zwycięstwo z Armenią w Radomiu, choć wysokie (4:1), okazało się pyrrusowe. Najpierw zgrupowanie opuścił Mateusz Kowalczyk. Teraz poinformowano o kontuzji kolejnego ważnego zawodnika.

Wiemy już, że z Czarnogórą we wtorek nie zagra również Jan Faberski, który z Armenią rozegrał bardzo ważne spotkanie i wywalczył rzut karny, po którym padł gol na 2:0 dla reprezentacji Polski.

Faberski z Armenią rozegrał cały mecz. Informacja o jego urazie jest tym bardziej zaskakująca.

- Skrzydłowy wypożyczony z Ajaksu Amsterdam do PEC Zwolle w piątkowym starciu z Armenią w Radomiu (4:1) doznał urazu kolana. Badania wykluczyły jego udział w meczu z Czarnogórą. Niespełna 20-letni zawodnik opuścił zgrupowanie reprezentacji Polski i nie poleci z drużyną do Podgoricy - czytamy na stronie "Łączy nas piłka".

Poinformowano również, że w miejsce Jana Faberskiego nie zostanie powołany żaden inny piłkarz.

Z Czarnogórą Polska zagra przynajmniej o zachowanie bezpiecznej przewagi trzech punktów nad Włochami. Zwycięstwo w Tuzi byłoby bardzo dużym krokiem w kierunku zajęcia pierwszego miejsca w grupie, które daje bezpośredni awans na młodzieżowe mistrzostwa Europy.

Włosi natomiast będą musieli rozegrać trudny mecz ze Szwecją. Jeśli stracą punkty, sytuacja Polski po ewentualnym zwycięstwie z Czarnogórą będzie już naprawdę bardzo dobra.

Po siedmiu meczach w kwalifikacjach Polska jest jedyną drużyną w swojej grupie z kompletem zwycięstw. Czarnogóra natomiast ma 3 wygrane, 3 porażki i remis. W pierwszym meczu z Polakami przegrali 0:2 - wówczas bramki zdobyli Kozubal i Pietuszewski.

