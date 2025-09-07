Kluczowy mecz w walce o mundial. Jan Urban już zdecydował i ogłosił

Początek kadencji Jana Urbana w roli selekcjonera reprezentacji Polski zapowiadał się na naprawdę spore wyzwanie dla trenera. Trzeba jednak przyznać, że nowy selekcjoner kadry poradził sobie z nim w sposób znakomity. Urban błyskawicznie rozładował gęstą atmosferę, która zapanowała w drużynie po czerwcowym zgrupowaniu. Nowy selekcjoner szybko rozwiązał także kwestię opaski kapitańskiej.

Ta trafiła ponownie na ramię Roberta Lewandowskiego, który nie nadaje jednak temu zbyt wielkiej wagi. To, co najważniejsze wydarzyło się na murawie. Biało-Czerwoni wrześniowe zgrupowanie rozpoczęli od wyjazdu do Rotterdamu, aby tam rozegrać potencjalnie najtrudniejsze spotkanie całych eliminacji do mistrzostw świata 2026. Mecz z Holendrami zakończył się dobrze.

Znamy skład Polski na mecz z Finlandią

Jan Urban i jego piłkarze wrócili do Polski z jednym punktem. Wszyscy w zespole mają jednak pełną świadomość tego, że najważniejszym spotkaniem jest mecz na Stadionie Śląskim w Chorzowie z Finami (pierwsze spotkanie Polacy sensacyjnie przegrali przyp. red.). Jan Urban na konferencji prasowej przed spotkaniem zapowiadał stabilizację i taką też zobaczyliśmy w składzie, który desygnował do gry.

Skład Polski na mecz z Finlandią: Łukasz Skorupski; Matty Cash, Przemysław Wiśniewski, Jan Bednarek, Jakub Kiwior, Nicola Zalewski; Bartosz Slisz, Piotr Zieliński, Sebastian Szymański, Jakub Kamiński; Robert Lewandowski.

Skład Finlandii na mecz z Polską: Joronen; Peltola, Koski, Antman, Lod, Marhiev, Kairinen, Enho, Alho, Uronen, Pohjanpalo.

Sytuacja w grupie przed ostatnim gwizdkiem tego starcia prezentuje się dla naszej drużyny dość przeciętnie. Polacy w czterech spotkaniach uzbierali bowiem siedem oczek, co daje nam drugie miejsce. Tyle samo punktów zgromadzili jednak trzeci Finowie, co pokazuje, jak wiele znaczy ten mecz i ewentualna wygrana. Pierwszy gwizdek o godzinie 20:45. Relacja tekstowa na żywo na Sport.Interia.pl.

Polsat Sport

Jan Urban w meczu Holandia - Polska

Jan Urban i Matty Cash podczas meczu Holandia - Polska (4 września 2025)

Nowy selekcjoner reprezentacji Polski Jan Urban oraz Robert Lewandowski - najlepszy strzelec FC Barcelona