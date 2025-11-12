Partner merytoryczny: Eleven Sports

Kluczowa wiadomość od UEFA. Dotyczy meczu Polaków, w tle demolka w Warszawie

Wojciech Kulak

Oprac.: Wojciech Kulak

W piątkowy wieczór do gry o stawkę powróci reprezentacja Polski. Kibice będą świadkami hitu, ponieważ na PGE Narodowym "Biało-Czerwoni" zmierzą się z Holendrami. Na kilka dni przed pierwszym gwizdkiem ważnymi informacjami podzieliła się Europejska Unia Związków Piłkarskich. W specjalnej sekcji meczowej pojawiło się nazwisko arbitra, który poprowadzi spotkanie. Doskonale zna on naszą kadrę, ponieważ już raz "Orły" zdemolowały rywala na jego oczach.

Robert Lewandowski podczas meczu z Albanią w 2021 roku. Kapitan strzelił wtedy jedną z bramek
Robert Lewandowski podczas meczu z Albanią w 2021 roku. Kapitan strzelił wtedy jedną z bramek Foto Olimpik/NurPhoto) (Photo by Foto Olimpik / NurPhoto / NurPhoto via AFP - Foto Olimpik / NurPhoto / NurPhoto via AFPAFP

Na pojedynek z "Oranje" sympatycy piłkarscy z kraju nad Wisłą czekali od momentu, gdy zespół ten uzupełnił skład naszej grupy. Podekscytowanie wzrosło jeszcze bardziej w momencie, gdy nasi reprezentanci zaskoczyli na terenie rywala, wywożąc z Holandii cenny punkt do tabeli. Giganci będą chcieli się tym razem odegrać w Warszawie, ale nie czeka ich trudne zadanie. Gospodarzom pomoże kilkudziesięciotysięczna publiczność, bo wszystkie bilety zostały już wyprzedane. Jakby tego było mało, Polacy otrzymali kolejne dobre wiadomości przed samym meczem.

A chodzi dokładnie o nazwisko głównego rozjemcy. UEFA wreszcie podała je do publicznej wiadomości w środowe przedpołudnie. Po raz drugi w karierze spotkanie "Biało-Czerwonych" o stawkę poprowadzi Maurizio Mariani. Gdy Włoch w 2021 roku zameldował się na PGE Narodowym, zobaczył pogrom w wykonaniu gospodarzy. Robert Lewandowski i spółka zmierzyli się wtedy ze skazywanymi na pożarcie Albańczykami. Miejscowi triumfowali pewnie, bo aż 4:1. Trafienie zanotował między innymi obecny kapitan.

Polacy mają dobre wspomnienia z Marianim. Strzelił wtedy Lewandowski

Zapewne nikt nie miałby nic przeciwko, gdyby doszło do powtórki z rozrywki. Sporo będzie właśnie zależeć od wspomnianego wyżej snajpera. Wokół niego panuje obecnie zamieszanie związane z podróżą do Stanów Zjednoczonych. Gracz FC Barcelona wziął udział w obchodach święta niepodległości. Empire State Building za sprawą gwiazdora rozświetlił się wtedy na biało-czerwono.

Jestem dumny, że jestem Polakiem, jestem dumny, że mogę reprezentować nasz kraj niezależnie od tego, gdzie się znajduję, niezależnie od tego, gdzie gram. Zawsze wiem o tym, że robię to dla naszej ojczyzny. (…) Powinniśmy wszyscy razem świętować naszą niezależność. Cieszmy się
mówił na miejscu.

I oby z niego dumni byli w piątek także kibice reprezentacji. Pochodzący z Półwyspu Apenińskiego rozjemca po raz pierwszy na stołecznym obiekcie zagwiżdże punktualnie o godzinie 20:45. Tekstowa relacja na żywo w Interia Sport.

Hajto grzmi ws. Lewandowskiego. "Nie może być specjalnych zasad!"Polsat Sport

Zobacz również:

Łukasz Piszczek
Piłka nożna

Hitowe wieści ws. Łukasza Piszczka. Już wszystko jasne, debiut za 11 dni

Rafał Sierhej
Rafał Sierhej
Piłkarz w białym stroju z opaską kapitana na ramieniu klaszcze na stadionie podczas meczu, w tle rozmyty tłum widzów.
Robert Lewandowski w meczu z HolandiąOlaf KraakAFP
Sędzia piłkarski w żółtej koszulce rozmawia z piłkarzem o nazwisku Lautaro, który nosi ciemny strój z numerem 10 na plecach. Scena rozgrywa się na tle stadionu pełnego widzów.
Maurizio Mariani w akcjiGiuseppe Maffia / NurPhoto / NurPhoto via AFP - Giuseppe Maffia / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP
Piłkarz w białym stroju z numerem 9 na koszulce bije brawa na stadionie, na tle rozmytej publiczności i jasnych świateł.
Robert LewandowskiArtur KraszewskiNewspix.pl

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja