Kluczowa decyzja przed meczem Polska - Holandia. Koniec złudzeń, bolesny cios na godziny przed startem

Przed nami ostatnia w tym roku przerwa na spotkania reprezentacji. W najbliższych dniach poznamy kolejne zespoły, które będą mogły fetować awans na przyszłoroczny mundial. Rozstrzygnie się również grono drużyn, które w marcu przystąpią do składających się z dwóch rund eliminacji. Holendrzy w teorii wciąż muszą walczyć o awans, lecz w praktyce wszystko jest już rozstrzygnięte. Nawet gdyby Polacy wygrali w piątek na PGE Narodowym, to różnica w bilansie bramkowym jest niemożliwa do odrobienia.

Poważne osłabienie Holendrów. Gwiazdor nie zagra przeciwko Polsce

Łatwego życia w ostatnich dniach nie ma również Ronald Koeman. Selekcjonerowi reprezentacji Holandii ze składu wypadli napastnik Wout Weghorst oraz defensor Quilindschy Hartman. Jak sam Koeman przyznawał na konferencji prasowej, zagrożony był udział w piątkowym spotkaniu Denzela Dumfriesa. Piątkowy poranek przyniósł oficjalne potwierdzenie decyzji wobec zawodnika Interu Mediolan.

Dumfries znalazł się poza kadrą meczową Holandii na potyczkę z "biało-czerwonymi" i w piątek zasiądzie na trybunach PGE Narodowego. Jest to bardzo duże osłabienie dla "Oranje", biorąc pod uwagę nie tylko siłę defensywy tego zespołu, jak i potencjał ofensywny.

Jedną z większych gwiazd tamtego zespołu zastąpi najprawdopodobniej Lutsharel Geertruida. Tak wynika przynajmniej z słów Koeamana, który na przedmeczowym spotkaniu z dziennikarzami zasugerował występ piłkarza angielskiego Sunderlandu.

Mecz Polski z Holandią zostanie rozegrany 14 października o godz. 20:45 na PGE Narodowym w Warszawie. Wszystkich kibiców zapraszamy na relację z tego spotkania, która będzie dostępna w serwisie Interia Sport.

