Kluczowa decyzja przed meczem Polska - Holandia. Koniec złudzeń, bolesny cios na godziny przed startem
Wielkimi krokami zbliża się mecz eliminacji mistrzostw świata pomiędzy Polską i Holandią. Zanim selekcjonerzy obu reprezentacji oficjalnie ogłoszą wyjściowe składy na to spotkanie, musieli dokonać wcześniej jednego wyboru. Decyzja Ronalda Koemana objawiła poważny problem "Oranje". Goście na PGE Narodowym będą musieli radzić sobie bez jednej ze swoich gwiazd.
Przed nami ostatnia w tym roku przerwa na spotkania reprezentacji. W najbliższych dniach poznamy kolejne zespoły, które będą mogły fetować awans na przyszłoroczny mundial. Rozstrzygnie się również grono drużyn, które w marcu przystąpią do składających się z dwóch rund eliminacji. Holendrzy w teorii wciąż muszą walczyć o awans, lecz w praktyce wszystko jest już rozstrzygnięte. Nawet gdyby Polacy wygrali w piątek na PGE Narodowym, to różnica w bilansie bramkowym jest niemożliwa do odrobienia.
Jan Urban już na starcie zgrupowania miał spore problemy kadrowe. Urazy wykluczyły z udziału w piątkowym starciu z Holandią Jana Bednarka, Krzysztofa Piątka i Łukasza Skorupskiego. W ich miejsce powołani zostali Bartosz Bereszyński i Mateusz Kochalski, jednak raczej żaden z nich nie wskoczy do wyjściowego składu. Tak twierdzi Przemysław Langier ze sportowej redakcji Interii przedstawiając przypuszczalny skład na spotkanie z Holandią.
Poważne osłabienie Holendrów. Gwiazdor nie zagra przeciwko Polsce
Łatwego życia w ostatnich dniach nie ma również Ronald Koeman. Selekcjonerowi reprezentacji Holandii ze składu wypadli napastnik Wout Weghorst oraz defensor Quilindschy Hartman. Jak sam Koeman przyznawał na konferencji prasowej, zagrożony był udział w piątkowym spotkaniu Denzela Dumfriesa. Piątkowy poranek przyniósł oficjalne potwierdzenie decyzji wobec zawodnika Interu Mediolan.
Dumfries znalazł się poza kadrą meczową Holandii na potyczkę z "biało-czerwonymi" i w piątek zasiądzie na trybunach PGE Narodowego. Jest to bardzo duże osłabienie dla "Oranje", biorąc pod uwagę nie tylko siłę defensywy tego zespołu, jak i potencjał ofensywny.
Jedną z większych gwiazd tamtego zespołu zastąpi najprawdopodobniej Lutsharel Geertruida. Tak wynika przynajmniej z słów Koeamana, który na przedmeczowym spotkaniu z dziennikarzami zasugerował występ piłkarza angielskiego Sunderlandu.
Mecz Polski z Holandią zostanie rozegrany 14 października o godz. 20:45 na PGE Narodowym w Warszawie. Wszystkich kibiców zapraszamy na relację z tego spotkania, która będzie dostępna w serwisie Interia Sport.