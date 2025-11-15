Kluczowa decyzja przed meczem Malta - Polska. UEFA już się z tym nie kryje

Nie milkną jeszcze echa meczu reprezentacji Polski z Holandią (remis 1:1), a już powoli trzeba szykować się do ósmego i zarazem ostatniego spotkania "Biało-Czerwonych" w grupie eliminacji mistrzostw świata 2026. Nasi piłkarze są już pewni barażów, a przeskoczenie na pierwsze miejsce jest wyłącznie matematycznym, nierealnym scenariuszem.

W sobotę poznaliśmy obsadę sędziowską na poniedziałkowe konfrontacje. Arbitrem głównym starcia Malta - Polska będzie Chorwat Igor Pajač. To 40-latek urodzony w Zagrzebiu. Ostatnie miesiące są dla niego wyjątkowe - w czerwcu prowadził mecz Andory z Anglią, w październiku Estonii z Mołdawią (oba w ramach el. MŚ). "Synom Albionu" gwizdał też w 2023 r. w el. EURO.

Oto sędzia meczu Malta - Polska. Znają go fani Rakowa Częstochowa

W październiku miał swoje debiuty w Lidze Mistrzów i Lidze Europy, było to odpowiednio 22.10 (Athletic - Karabach) i 02.10. (Celta Vigo - PAOK Saloniki).

Polscy kibice mogą go kojarzyć z 28 sierpnia tego roku, gdy prowadził spotkanie Rakowa Częstochowa z Ardą Kyrdżali w ramach rewanżu 4. rundy eliminacji Ligi Konferencji. To był ostatni punkt na drodze prowadzącej "Medalików" do fazy ligowej tych rozgrywek.

Wracając do poniedziałku - Pajačowi pomagać będą rodacy. Na liniach Bojan Zobenica i Ivan Mihalj, sędzią technicznym został Dario Bel, a VAR będą obsługiwać Ivan Bebek i Fran Jović.

Robert Lewandowski na meczu Polska - Mołdawia Marcin Golba AFP

Jan Urban i Matty Cash podczas meczu Holandia - Polska (4 września 2025) Grzegorz Wajda/REPORTER East News

Robert Lewandowski w barwach reprezentacji Polski Marek Antoni Iwanczuk AFP