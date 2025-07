Kłopoty reprezentanta Polski, tuż przed wyborem selekcjonera. Będzie ważna zmiana

Niemal od początku sezonu Urbański miał problemy z regularnymi występami. Na boisku pojawiał się raptem na kilka minut, co nie spełniało jego oczekiwań. Sam nie prezentował się też na odpowiednim poziomie, przez co nie dostawał szans. Wobec takiej sytuacji jego klub, Bolonia zdecydowała się na wypożyczenie 20-latka do nieco gorszej drużyny, Monzy.