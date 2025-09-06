Klęska Finów na Stadionie Śląskim. Hat-trick gwiazdy do przerwy, awans o krok

Reprezentacja Polski w piłce nożnej jest ciągle w grze o finały mistrzostw świata 2026. Podopieczni Jana Urbana w czwartek zremisowali w Holandii (1:1) i zrobili ważny krok w stronę awansu lub też barażów. W niedzielę czeka ich jednak jeden z najważniejszych meczów całych eliminacji. Na Stadionie Śląskim w Chorzowie podejmą Finów. Spotkanie ma duży ciężar gatunkowy, ponieważ Polacy w czerwcu przegrali w Helsinkach 1:2 i teraz nie mogą sobie pozwolić na stratę punktów.

Ostatnie spotkanie w Helsinkach nie poszło po myśli Polaków, ale powyższy bilans działa na naszą korzyść. Ponadto obie reprezentacje miały już okazję się ze sobą zmierzyć na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Było to jednak w zamierzchłych czasach. 8 listopada 1959 roku w ramach eliminacji igrzysk olimpijskich nasza reprezentacja rozgromiła Finów 6:2. Początek jednak należał do gości, którzy już w 7. minucie wyszli na prowadzenie. Później na boisku dominowali już gospodarze. Hat-trickiem popisał się wówczas Ernest Pohl, który trzy gole zdobył jeszcze przed przerwą. Na listę strzelców wpisali się także Stanisław Hachorek, Andrzej Sykta i Zbigniew Szarzyński. - Ten wynik dodał nam otuchy w przedolimpijskim roku - powiedział komentator tego spotkania. Triumf przybliżył reprezentację Polski do awansu na igrzyska olimpijskie w Rzymie w 1960 roku. Ostatecznie tam zagrali, ale bez większego sukcesu. Wygrali 6:1 z Tunezją na inaugurację. Później przegrali 1:2 z Danią oraz 0:2 z Argentyną i odpadli z turnieju.