Kiwior nie wahał się po pytaniu o Pietuszewskiego. Wyraźne ostrzeżenie dla Portugalczyków

Transfer Oskara Pietuszewskiego do FC Porto momentalnie wywołał spore poruszenie wśród polskich kibiców. Wielu z nich zastanawiało się nad tym, jak nastolatek z kraju nad Wisłą odnajdzie się w zupełnie nowych realiach. Na odpowiedź nie trzeba było czekać przesadnie długo.

Już 18 stycznia, a więc niespełna dwa tygodnie po zasileniu szeregów "Smoków", Pietuszewski dostał pierwszą szansę zaprezentowania swoich piłkarskich możliwości. Mimo ograniczonego czasu, młody Polak odegrał niezwykle istotną rolę w ligowym spotkaniu z Guimaraes. Jego debiutanckie statystyki mogą natomiast napawać dużym optymizmem.

Niestety, ze względu na obowiązujące przepisy Oskar Pietuszewski nie będzie miał możliwości występu w czwartkowym spotkaniu Ligi Europy przeciwko Viktorii Pilzno. Mimo to, na przedmeczowej konferencji prasowej, w której udział wziął Jakub Kiwior, pojawił się wątek utalentowanego nastolatka.

Kiwior jasno ws. Pietuszewskiego. Portugalczycy mają się czego obawiać

Jakub Kiwior miał już zapewne kilka okazji do podziwiania wyczynów Oskara Pietuszewskiego. Z całą pewnością defensor jest więc świadomy, jaki potencjał drzemie w jego nowym koledze z drużyny. Z tego powodu na pytanie o debiut 17-latka bardziej doświadczony rodak odpowiedział w dość wymowny sposób.

Jego debiut był fantastyczny. Nie pokazał jeszcze wszystkiego; w kolejnych meczach będzie miał czas, żeby pokazać więcej

Tym samym Jakub Kiwior wysłał wyraźne ostrzeżenie do wszystkich ligowych rywali FC Porto. Już w swoim premierowym spotkaniu Pietuszewski udowodnił bowiem, że nie straszne mu są pojedynki z rywalami, którzy mogą pochwalić się dużo dłuższym stażem na murawach portugalskiej ekstraklasy. Pozostaje mieć tylko nadzieje, że słowa defensora reprezentacji Polski okażą się prorocze.

Podczas konferencji Kiwior został również zapytany o rotację, jaka w ostatnim czasie odbyła się w szeregach defensywy "Smoków". We wspomnianym starciu z Guimaraes 25-latek zameldował się bowiem na środku obrony wraz z Thiago Silvą, podczas gdy w dotychczasowych zmaganiach towarzyszył mu przeważnie Jan Bednarek. Kiwior otwarcie stwierdził jednak, że tego typu zabiegi nie przeszkadzają mu, ponieważ w ich drużynie panuje bardzo dobra atmosfera, przekładająca się na świetne zgranie poszczególnych formacji.

Już 22 stycznia o godzinie 18:45, bliskie sercom Polaków FC Porto zmierzy się z Viktorią Pilzno.

Jakub Kiwior ZUMA Press Wire/Shutterstock East News

Oskar Pietuszewski Diogo Cardoso/Getty Images Getty Images

Oskar Pietuszewski i Jan Bednarek Getty Images/Getty Images Getty Images

Oskar Pietuszewski rekordzistą PKO BP Ekstraklasy? "Przebicie jest obowiązkiem". WIDEO Polsat Sport Polsat Sport