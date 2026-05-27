Kiwior łączony z Barceloną, Portugalczycy już reagują. Oto cała prawda

Już blisko dwa tygodnie temu na dobre zakończył się sezon 2025/2026 w piłkarskiej lidze portugalskiej. Mistrzostwo jeszcze przed ostatnią kolejką wywalczyło FC Porto. Spory wkład w ten wynik mieli polscy piłkarze, czyli Oskar Pietuszewski, Jan Bednarek i Jakub Kiwior. Pochwalić można cały tercet, jednakże kapitalnie spisywała się linia defensywna zespołu Francesco Farioliego. W końcu popularne "Smoki" w 34 ligowych meczach straciły zaledwie... 18 bramek.

Wydawało się, że każdy z Polaków po dobrym sezonie zostanie w klubie na kolejny sezon i będzie rywalizować w rozgrywkach Ligi Mistrzów (FC Porto zamierza wykupić Kiwiora z Arsenalu). Dość nieoczekiwanie media obiegła informacja, jakoby poważnie zainteresowana pozyskaniem jednego z naszych reprezentantów była... FC Barcelona.

Mowa o wspomnianym Jakubie Kiwiorze. Znalazł się on na niedługiej liście piłkarzy, którzy mieliby wzmocnić linię obrony "Dumy Katalonii". Co więcej, zdaniem Tomasza Włodarczyka miało już nawet dojść do spotkania pomiędzy przedstawicielami obydwu klubów. Z każdym dniem pojawiały się coraz to nowsze doniesienia. W środowy poranek hiszpańskie media przekazały, że temat jest praktycznie nieaktualny.

Portugalczycy stanowczo ws. transferu Kiwiora. "Nic więcej"

W całej sprawie pojawił się także zdecydowany głos z Portugalii. W rozmowie z portalem WP SportoweFakty kilka słów powiedział Nuno Barbosa z gazety "Record". Jak zdradza, potencjalny transfer Kiwiora do Barcelony, to tylko plotka. Nie spodziewa się on, aby odszedł z Porto w najbliższym czasie.

- To nic więcej niż plotka. Sam dziennikarz, który podał tę informację jako pierwszy, powiedział, że nie ma nic konkretnego - jedynie to, że go obserwowano. Raczej trudno, żeby odszedł z FC Porto - powiedział.

Przed rozpoczęciem wakacji Jakuba Kiwiora czekają jeszcze maksymalnie dwa spotkania. Defensor został powołany przez Jana Urbana na majowo-czerwcowe zgrupowanie reprezentacji Polski. W jego trakcie "Biało-Czerwoni" rozegrają mecze z Ukrainą (31 maja, godz. 17:30) oraz z Nigerią (3 czerwca, godz. 20:45).

