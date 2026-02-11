Kiwior kontuzjowany, Portugalczycy już ogłaszają. Kluczowe informacje

W poniedziałek wieczorem FC Porto podjęło na własnym stadionie Sporting. Spotkanie zakończyło się podziałem punktów po remisie 1:1, lecz mimo niezłego wyniku z wiceliderem tabeli ekipa ma powody do zmartwień. Do końca sezonu wypadł Samu Omorodion, a do tego w drugiej połowie boisko opuścił także Jakub Kiwior. Teraz Portugalczycy przekazali kluczowe informacje ws. pauzy Polaka.

Trzech piłkarzy w koszulkach w niebiesko-białe pasy stoi obok siebie, bijąc brawo, z poważnymi wyrazami twarzy, na tle rozmazanego stadionu.
Jakub Kiwior (numer 4)DEFODI IMAGES/NEWSPIX.PLNewspix.pl

Gorszy czas ostatnio ma FC Porto. Ekipa prowadzona przez Francesco Farioliego na początku lutego w spotkaniu z Casa Pia uległa 1:2, a kilka dni później w hitowym starciu zremisowała ze Sportingiem 1:1. Drugi z wymienionych meczów był dla zespołu jednak zdecydowanie bardziej bolesny.

    W końcu z powodu urazu murawę przedwcześnie opuścił Samu Omorodion, czyli podstawowy napastnik. Jak się okazuje, ten zerwał więzadła krzyżowe i w aktualnym sezonie już nie zagra. Do tego po nieco ponad godzinie gry z boiskiem pożegnał się także Jakub Kiwior.

    Na komunikat ws. stanu zdrowia nie trzeba było długo czekać. 25-latek nabawił się urazu mięśnia prawego uda. Porto w oficjalnym komunikacie przekazało, że nasz reprezentant został dopisany na listę kontuzjowanych w klubie. Mimo to pod znakiem zapytania stał okres, jaki będzie pauzować. Wszystko zależało od stopnia, jakiego jest to uraz. W tej kwestii kilka informacji przekazały już portugalskie media.

    Tyle pauzować będzie Jakub Kiwior. Dobre wieści

    Zdaniem "Ojogo" przerwa wyniesie 2-3 tygodnie. Takie wieści oznaczają, że nasz reprezentant ominie jedynie starcia z CD Nacional oraz Rio Ave. Niewiadomą jest występ z Aroucą 27 lutego.

    - Środkowy obrońca będzie musiał pauzować przez dwa do trzech tygodni. Jeśli jego powrót do zdrowia przebiegnie pomyślnie, może wrócić na mecz z Aroucą w ostatnim meczu lutego - czytamy.

      Podobnie informacje przekazuje także profil Mercado Azul na platformie X. Kiwior ma opuścić dwa spotkania, natomiast trzeci ze wspomnianą Aroucą nie jest pewny. Możliwe, że do tego czasu poradzi sobie z urazem i będzie do dyspozycji trenera.

      - Jakub Kiwior opuści co najmniej dwa mecze FC Porto. Jego obecność w kolejnym meczu z Aroucą za trzy tygodnie nie jest jeszcze zagwarantowana - napisano.

      Aktualnie FC Porto jest liderem Liga Portugal. Po 21. kolejkach ma na swoim koncie 56 punktów i cztery "oczka" przewagi nad drugim Sportingiem. Trzecia Benfica traci już siedem punktów.

      Piłkarz w stroju biało-niebieskim prowadzi piłkę po zielonej murawie stadionu podczas meczu piłki nożnej, na trybunach widoczni widzowie.
      Jakub KiwiorZUMA Press Wire/ShutterstockEast News
      Zawodnik w czerwonym stroju próbuje przejąć piłkę, jednocześnie zawodnik w biało-niebieskim stroju wykonuje ostry wślizg, obaj są w dynamicznym ruchu na tle dużej grupy kibiców.
      Jakub Kiwior w barwach FC PortoMiguel Angelo Pereira/Associated Press/East NewsEast News
      Piłkarz klubu FC Porto w biało-niebieskim stroju sportowym, stojący na boisku, klaszczący w dłonie z widocznym wyrazem koncentracji na twarzy. W tle rozmyty tłum kibiców.
      Jakub KiwiorMIGUEL RIOPAAFP

