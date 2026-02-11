Kiwior kontuzjowany, Portugalczycy już ogłaszają. Kluczowe informacje

Gorszy czas ostatnio ma FC Porto. Ekipa prowadzona przez Francesco Farioliego na początku lutego w spotkaniu z Casa Pia uległa 1:2, a kilka dni później w hitowym starciu zremisowała ze Sportingiem 1:1. Drugi z wymienionych meczów był dla zespołu jednak zdecydowanie bardziej bolesny.

W końcu z powodu urazu murawę przedwcześnie opuścił Samu Omorodion, czyli podstawowy napastnik. Jak się okazuje, ten zerwał więzadła krzyżowe i w aktualnym sezonie już nie zagra. Do tego po nieco ponad godzinie gry z boiskiem pożegnał się także Jakub Kiwior.

Na komunikat ws. stanu zdrowia nie trzeba było długo czekać. 25-latek nabawił się urazu mięśnia prawego uda. Porto w oficjalnym komunikacie przekazało, że nasz reprezentant został dopisany na listę kontuzjowanych w klubie. Mimo to pod znakiem zapytania stał okres, jaki będzie pauzować. Wszystko zależało od stopnia, jakiego jest to uraz. W tej kwestii kilka informacji przekazały już portugalskie media.

Tyle pauzować będzie Jakub Kiwior. Dobre wieści

Zdaniem "Ojogo" przerwa wyniesie 2-3 tygodnie. Takie wieści oznaczają, że nasz reprezentant ominie jedynie starcia z CD Nacional oraz Rio Ave. Niewiadomą jest występ z Aroucą 27 lutego.

- Środkowy obrońca będzie musiał pauzować przez dwa do trzech tygodni. Jeśli jego powrót do zdrowia przebiegnie pomyślnie, może wrócić na mecz z Aroucą w ostatnim meczu lutego - czytamy.

Podobnie informacje przekazuje także profil Mercado Azul na platformie X. Kiwior ma opuścić dwa spotkania, natomiast trzeci ze wspomnianą Aroucą nie jest pewny. Możliwe, że do tego czasu poradzi sobie z urazem i będzie do dyspozycji trenera.

- Jakub Kiwior opuści co najmniej dwa mecze FC Porto. Jego obecność w kolejnym meczu z Aroucą za trzy tygodnie nie jest jeszcze zagwarantowana - napisano.

Rozwiń

Aktualnie FC Porto jest liderem Liga Portugal. Po 21. kolejkach ma na swoim koncie 56 punktów i cztery "oczka" przewagi nad drugim Sportingiem. Trzecia Benfica traci już siedem punktów.

Napoli - Como. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Jakub Kiwior ZUMA Press Wire/Shutterstock East News

Jakub Kiwior w barwach FC Porto Miguel Angelo Pereira/Associated Press/East News East News

Jakub Kiwior MIGUEL RIOPA AFP