Kiedy losowanie baraży MŚ? O której i gdzie obejrzeć? [TRANSMISJA NA ŻYWO, TV]

Reprezentacja Polski po ośmiu meczach w swojej grupie eliminacji mistrzostw świata 2026 zajęła drugie miejsce. "Biało-Czerwoni" zagrają w barażach, po tym jak w ostatnich dwóch spotkaniach zremisowali 1:1 z Holandią i zwyciężyli z Maltą 3:2. Wiadomo już, kiedy odbędzie się losowanie baraży i z którego koszyka będzie losowany nasz zespół. Polacy swojego rywala w półfinale oraz potencjalnych przeciwników w ewentualnym finale poznają już dzisiaj.

O której godzinie losowanie baraży? Polacy poznają rywali. Gdzie obejrzeć? [TRANSMISJA NA ŻYWO, TV]

Po zwycięstwie 1:0 Malty nad Finlandią stało się jasne, że Skandynawowie nie wyprzedzą już Polski w tabeli grupy G. Przed meczem z Holandią stawką dla piłkarzy Jana Urbana była walka o ewentualne pierwsze miejsce i zachowanie miejsca w pierwszym koszyku podczas losowania baraży.

Remis 1:1 z Holandią sprawił, że Polska musiała wygrać kilkunastoma golami z Maltą, a Holandia przegrać z Litwą, aby "Biało-Czerwoni" wygrali grupę. Tak się jednak nie stało. Polacy po męczarniach pokonali Maltę 3:2, a Holendrzy rozbili Litwinów 4:0 i w związku z tym nasz zespół czeka gra o awans w barażach.

O pozycji Polaków w koszykach podczas losowania zadecydowały wtorkowe mecze. Aby "Biało-Czerwoni" byli losowani z 1. koszyka, konieczny był bezpośredni awans Danii i Austrii oraz uniknięcie przez Szwajcarów porażki 0:6 z Kosowem. Te warunki zostały spełnione tylko częściowo. O ile Austria i Szwajcaria zrealizowały pomyślny dla nas scenariusz, o tyle Duńczycy przegrali ze Szkotami, co zepchnęło reprezentację Polski do 2. koszyka.

Losowanie baraży obędzie się w Zurychu zaledwie dwa dni po zakończeniu eliminacji mistrzostw świata 2026 w strefie europejskiej, czyli dzisiaj o godzinie 13:00. Transmisję na żywo z tego wydarzenia będzie można obejrzeć na kanale TVP Sport, a stream online będzie dostępny na stronie internetowej TVP Sport oraz w aplikacji mobilnej. Relacja tekstowa i wyniki losowania w Interii Sport.

Przyszłoroczne mistrzostwa świata, po raz pierwszy z udziałem 48 reprezentacji, odbędą się w dniach od 11 czerwca do 19 lipca. Zespoły w barażach powalczą o ostatnie cztery miejsca ze strefy UEFA.

Reprezentacja Polski powalczy o awans na MŚ 2026 poprzez baraże Mateusz Slodkowski - UEFA Getty Images

Po tym uderzeniu głową Roberta Lewandowskiego prowadziliśmy w Ta Qali 1:0 Leszek Szymański PAP