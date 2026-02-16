Kiedy Lewandowski odejdzie z kadry? Jest odpowiedź Polaka. Poszło w świat

Po zajęciu drugiego miejsca w eliminacyjnej grupie G mistrzostw świata reprezentacja Polski dostała się do baraży. W nich na start zagramy z Albanią. W przypadku zwycięstwa o udział w mundialu naszymi rywalami będą Szwedzi lub Ukraińcy.

Kiedy tylko posadę selekcjonera po Michale Probierzu przejął Jan Urban, do drużyny narodowej powrócił Robert Lewandowski. Z opaską kapitańską na ręce 37-latek udowodnił, że wciąż jest kluczowym elementem i liderem całego zespołu. W kwalifikacjach zdobył cztery bramki i zanotował trzy asysty.

Lewandowski wprost ws. odejścia z kadry. Ogłosił całemu światu. "Ten moment"

Starcie z Albanią odbędzie się 26 marca w Warszawie. Napastnik Barcelony, jeśli tylko będzie w pełni zdrów, ma zapewnione miejsce na liście powołań. W mediach coraz częściej dyskutuje się nt. tego, ile jeszcze będzie nam dane oglądać Lewandowskiego w koszulce "Biało-Czerwonych".

Niektórzy kibice i eksperci spekulowali, że jeśli piłkarzom Urbana nie uda się przejść baraży, kariera 37-latka w kadrze lada moment dobiegnie końca. Nawet w przypadku awansu mundial w USA, Meksyku i Kanadzie jest postrzegany jako turniej, który dla zawodnika Barcelony może być ostatnim w reprezentacji.

Czy Robert Lewandowski faktycznie w najbliższym czasie planuje na dobre pożegnać się narodową kadrą? Na podobne pytanie sam kapitan odpowiedział w rozmowie z "Piłką Nożną".

Takich rzeczy nie da się planować (tego, jak długo chce grać w kadrze - red.) Trzeba to poczuć. Mogę poczuć, że czas kończyć, ale wcale nie musi się to wydarzyć niebawem. Odejdę z kadry, gdy będę pewny w stu procentach, że to jest już ten moment

Biorąc pod uwagę powyższe słowa, można przypuszczać, że 37-latek na ten moment wcale nie myśli o dniu, w którym ogłosi rozstanie z reprezentacją Polski. Mimo dosyć podeszłego jak na światowej klasy piłkarza wieku Lewandowski czuje, że nie powiedział jeszcze ostatniego słowa. - Nie jestem zakładnikiem ani wieku, ani własnych liczb - nimi akurat już dawno przestałem się przesadnie przejmować - zaznaczył.

Nie zabrakło również słów dotyczących tego, czym dla niego jest gra w kadrze. - Dobro reprezentacji zawsze jest dla mnie najważniejsze. Niezależnie od tego, ile minut gram w klubie, gdy przyjeżdżam na zgrupowanie kadry, w pełni koncentruję się na tym, co jest przed nami. Reprezentacja to dla mnie coś wyjątkowego, podchodzę do niej z pełnym zaangażowaniem. Mam na tyle duże doświadczenie, że potrafię znaleźć optymalną formę na mecze kadry w każdej sytuacji klubowej. Jedno się nie zmienia: kiedy zakładam koszulkę reprezentacji, zawsze daję z siebie wszystko - powiedział.

