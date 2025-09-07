Kiedy kolejny mecz reprezentacji Polski w piłce nożnej? Na kadrę Urbana czeka egzotyczny rywal
Po triumfie reprezentacji Polski nad Finlandią naszych piłkarzy czeka mecz towarzyski. W nim "Biało-Czerwoni" zmierzą się z nietypowym rywalem, bo Nową Zelandią. Kiedy kolejny mecz reprezentacji Polski? Kiedy grają polscy piłkarze? Odpowiadamy.
Reprezentacja Polski zakończyła wrześniowe zgrupowanie w ramach eliminacjach mistrzostw świata. Piłkarze Jana Urbana w jego trakcie zremisowali 1:1 z Holandią oraz pokonali 3:1 Finlandię, inkasując cztery punkty. Dzięki temu sytuacja Polaków w walce o awans wyraźnie się poprawiła. A kiedy "Biało-Czerwoni" rozegrają kolejny mecz?
Kiedy reprezentacja Polski gra mecz? Z kim zagra kadra Jana Urbana?
Polscy piłkarzy kolejny mecz rozegrają w czwartek 9 października o godzinie 20:45. Ich rywalem na Stadionie Śląskim będzie Nowa Zelandia.
To dość nietypowy rywal, ponieważ reprezentacja Polski mierzyła się z nim do tej pory ledwie dwukrotnie. Pierwszy mecz odbył się w 1999 roku w ramach Turnieju Czterech Narodów w Bangkoku. Wówczas w regulaminowym czasie padł remis 0:0, a Polacy wygrali po karnych. Kolejne spotkanie miało miejsce w 2022 roku, a "Biało-Czerwoni" triumfowali 2:0 po trafieniach Krzysztofa Ratajczyka i Mariusza Kukiełki.
Drugi mecz w trakcie październikowego zgrupowania odbędzie się już w ramach eliminacji mistrzostw świata. Polacy 12 października zagrają w nim na wyjeździe z Litwą, którą pokonali w tych eliminacjach 1:0 po golu Roberta Lewandowskiego za kadencji Michała Probierza.