Kiedy kolejny mecz reprezentacji Polski? Kiedy Polska gra z Finlandią? [DATA, GODZINA]

Reprezentacja Polski niespodziewanie zremisowała 1:1 z Holandią. Dzięki temu sytuacja grupowa Biało-Czerwonych nieco się poprawiła. Gola na wagę punktu zdobył Matty Cash, ale wielki udział w tym wyniku miał także znakomicie dysponowany Łukasz Skorupski. A kiedy Polacy zagrają z Finlandią?

Kiedy mecz Polska - Finlandia? O której godzinie? [DATA, TERMIN, PIŁKA NOŻNA]

Reprezentacja Polski po spotkaniu z Holandią ma jeszcze cztery mecze do końca fazy grupowej eliminacji mistrzostw świata. W związku z aktualną sytuacją, optymistycznym scenariuszem będzie zakwalifikowanie się z drugiego miejsca do baraży. Aby tak się stało, Biało-Czerwoni muszą przede wszystkim zgarnąć komplet punktów w starciach z Finlandią, Litwą oraz Maltą. Poza tym czeka ich jeszcze rewanż z Holendrami.

Najbliższy mecz polscy piłkarze rozegrają już w najbliższą niedzielę. Mecz Polska - Finalndia odbędzie się 7 września na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Początek tego spotkania zaplanowano na godzinę 20:45.

Mecz Polska - Finalndia będzie można oglądać na kanałach Telewizji Polskiej, na stronie internetowej TVP Sport oraz w aplikacji mobilnej. Relacja tekstowa oraz wynik w Interii Sport.

Piotr Zieliński JOSE SALGUEIRO AFP

Jan Urban Grzegorz Wajda/REPORTER East News