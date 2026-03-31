Kiedy gra reprezentacja Polski? Kiedy kolejne mecze Polaków w 2026 roku?

Polska przegrała ze Szwecją 2:3 w finale baraży o mundial 2026 i nie pojedzie na turniej. Teraz piłkarzy Jana Urbana czeka kilka tygodni przerwy od kadry, która w ostatnich dniach maja lub pierwszych dniach czerwca zjedzie się na kolejne zgrupowanie. Kiedy ponownie na boisku zobaczymy reprezentację Polski?

Kiedy kolejne mecze reprezentacji Polski? Piłkarze Jana Urbana zagrają jeszcze przed MŚ 2026

Najważniejsze rozrywki ligowe w Europie (La Liga, Premier League i Serie A) kończą się w przedostatni weekend maja, czyli 22-24 maja, podobnie jak zmagania w PKO BP Ekstraklasy. Niektóre, takie jak Eredivisie, Ligue 1 i Liga Portugal zakończą zmagania już tydzień wcześniej. Z kolei na 20 maja zaplanowano finał Ligi Europy, na 27 finał Ligi Konferencji, a na 30 maja finał Ligi Mistrzów.

W związku z tym czerwcowe zgrupowanie reprezentacji Polski powinno rozpocząć się w ostatnich dniach maja lub pierwszych dniach czerwca.

Okno FIFA na mecze towarzyskie przewidziano na dni od 1 do 9 czerwca. W tym czasie kadra Jana Urbana może rozegrać jedno lub dwa spotkania. Pierwsze 3 czerwca jest już ustalone. Jej rywale będzie Nigeria. W związku z brakiem awansu na razie nie wiadomo jeszcze, czy do skutku dojdzie drugi sparing.

Selekcjoner Jan Urban Igor Jakubowski PAP

Reprezentacja Polski w piłce nożnej ANDRZEJ IWANCZUK East News

