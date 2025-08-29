Kiedy gra piłkarska reprezentacja Polski? Kiedy debiut Jana Urbana?

Jan Urban powołał już kadrę reprezentacji Polski na swoje pierwsze zgrupowanie w roli selekcjonera. Szkoleniowiec wybrał 25. zawodników, którzy wystąpią w meczach z Holandią i Finlandią. Kiedy gra reprezentacja Polski? Kiedy mecze piłkarskiej reprezentacji Polski? Kiedy debiutuje Jan Urban?

Reprezentacja Polski 1 września rozpocznie swoje zgrupowanie. W jego trakcie Biało-Czerwonych czekają dwa mecze. Najpierw Polacy zagrają na wyjeździe 4 września z Holandią i będzie to mecz debiutu Jana Urbana. Następnie już na PGE Narodowym w Warszawie 7 września podejmą Finlandię.

Przed nowym selekcjonerem trudne zadanie pozbierania zespołu po kompromitującej porażce z Finlandią, a także wyjaśnienie sytuacji z opaską kapitana i naprawienie atmosfery.

Mecze piłkarskiej reprezentacji Polski we wrześniu:

Holandia - Polska, 4 września, godz. 20:45

Polska - Finlandia, 7 września, godz. 20:45

