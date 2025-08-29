Kiedy gra piłkarska reprezentacja Polski? Kiedy debiut Jana Urbana?
Reprezentacja Polski już we wrześniu rozegra kolejne dwa mecze eliminacji mistrzostw świata. Najpierw zmierzy się z Holandią, a następnie rozegra rewanż z Finlandią. Kiedy gra reprezentacja Polski? Kiedy debiut Jana Urbana w roli selekcjonera? Odpowiadamy.
Jan Urban powołał już kadrę reprezentacji Polski na swoje pierwsze zgrupowanie w roli selekcjonera. Szkoleniowiec wybrał 25. zawodników, którzy wystąpią w meczach z Holandią i Finlandią. Kiedy gra reprezentacja Polski? Kiedy mecze piłkarskiej reprezentacji Polski? Kiedy debiutuje Jan Urban?
Kiedy mecze reprezentacji Polski? Kiedy debiut Jana Urbana? [PIŁKA NOŻNA, TERMINARZ KADRY]
Reprezentacja Polski 1 września rozpocznie swoje zgrupowanie. W jego trakcie Biało-Czerwonych czekają dwa mecze. Najpierw Polacy zagrają na wyjeździe 4 września z Holandią i będzie to mecz debiutu Jana Urbana. Następnie już na PGE Narodowym w Warszawie 7 września podejmą Finlandię.
Przed nowym selekcjonerem trudne zadanie pozbierania zespołu po kompromitującej porażce z Finlandią, a także wyjaśnienie sytuacji z opaską kapitana i naprawienie atmosfery.
Mecze piłkarskiej reprezentacji Polski we wrześniu:
- Holandia - Polska, 4 września, godz. 20:45
- Polska - Finlandia, 7 września, godz. 20:45
Relacja z obu meczu Polaków, wyniki, a także najświeższe wiadomości będzie można znaleźć na stronie Interii Sport.