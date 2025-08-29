Partner merytoryczny: Eleven Sports

Kiedy gra piłkarska reprezentacja Polski? Kiedy debiut Jana Urbana?

Aleksy Kiełbasa

Reprezentacja Polski już we wrześniu rozegra kolejne dwa mecze eliminacji mistrzostw świata. Najpierw zmierzy się z Holandią, a następnie rozegra rewanż z Finlandią. Kiedy gra reprezentacja Polski? Kiedy debiut Jana Urbana w roli selekcjonera? Odpowiadamy.

Rober Lewandowski i Karol Świderski w trakcie meczu Polska - Litwa
Rober Lewandowski i Karol Świderski w trakcie meczu Polska - LitwaMateusz BireckiAFP

Jan Urban powołał już kadrę reprezentacji Polski na swoje pierwsze zgrupowanie w roli selekcjonera. Szkoleniowiec wybrał 25. zawodników, którzy wystąpią w meczach z Holandią i Finlandią. Kiedy gra reprezentacja Polski? Kiedy mecze piłkarskiej reprezentacji Polski? Kiedy debiutuje Jan Urban?

Kiedy mecze reprezentacji Polski? Kiedy debiut Jana Urbana? [PIŁKA NOŻNA, TERMINARZ KADRY]

Reprezentacja Polski 1 września rozpocznie swoje zgrupowanie. W jego trakcie Biało-Czerwonych czekają dwa mecze. Najpierw Polacy zagrają na wyjeździe 4 września z Holandią i będzie to mecz debiutu Jana Urbana. Następnie już na PGE Narodowym w Warszawie 7 września podejmą Finlandię.

Przed nowym selekcjonerem trudne zadanie pozbierania zespołu po kompromitującej porażce z Finlandią, a także wyjaśnienie sytuacji z opaską kapitana i naprawienie atmosfery.

Mecze piłkarskiej reprezentacji Polski we wrześniu:

  • Holandia - Polska, 4 września, godz. 20:45
  • Polska - Finlandia, 7 września, godz. 20:45

Relacja z obu meczu Polaków, wyniki, a także najświeższe wiadomości będzie można znaleźć na stronie Interii Sport.

Mężczyzna w garniturze i okularach udzielający wypowiedzi przed mikrofonem na tle ściany z logotypami sponsorów i partnerów sportowych.
Jan UrbanAndrzej Iwańczuk/ReporterEast News
Piłkarz w białej koszulce z numerem 10 i opaską kapitańską na ramieniu, podczas meczu, tłum kibiców w tle.
Piotr Zieliński JOSE SALGUEIROAFP

