Kiedy finał baraży? Kiedy Polska gra ze Szwecją? [BARAŻE MUNDIAL 2026]

Reprezentacja Polski zgodnie z oczekiwaniami pokonała Albanię 2:1 w półfinale baraży o mistrzostwa świata 2026 po bramkach Roberta Lewandowskiego i Piotra Zielińskiego. Teraz piłkarze Jana Urbana zmierzą się ze Szwecją w decydującym meczu o udział w turnieju. O tym, czy "Biało-Czerwoni" pojadą na mundial, przekonamy się już w przyszłym tygodniu.

Kiedy finał baraży Szwecja- Polska? [BARAŻE O MUNDIAL 2026]

Rywala Polaków w finale baraży wyłonił równolegle rozgrywany mecz na stadionie w Walencji Ukraina - Szwecja. Przed pierwszym gwizdkiem niełatwo było wskazać faworyta te rywalizacji, ale ostatecznie piłkarze z "Kraju Trzech Koron" gładko, bo 3:1 pokonali naszych wschodnich sąsiadów i to z nimi zmierzymy się w decydującym spotkaniu o awans na mundial.

Finał baraży Szwecja - Polska o mistrzostwa świata 2026 zostanie rozegrany we wtorek 31 marca o godzinie 20:45. Mecz odbędzie się na stadionie Strawberry Arena w Solnie.

Tego samego dnia odbędą się także pozostałe finały baraży. O wyjazd na mundial 2026 w decydujących starciach Bośnia i Hercegowina zmierzy się z Włochami, Kosowo z Turcją, a Czechy z Danią.

Mistrzostwa świata 2026 rozpoczną się 11 czerwca i potrwają do 19 lipca. Gospodarzami turnieju są Kanada, Meksyk oraz Stany Zjednoczone. Jeśli reprezentacja Polski wywalczy awans, to trafi do grupy z Holandią, Japonią i Tunezją.

Robert Lewandowski Piotr Matusewicz AFP

Piotr Zieliński w barwach reprezentacji Polski DOMENIC AQUILINA AFP

