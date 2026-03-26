Kiedy finał baraży? Kiedy Polska gra ze Szwecją? [BARAŻE MUNDIAL 2026]

Aleksy Kiełbasa

Reprezentacja Polski wygrała z Albanią 2:1 i awansowała do finału baraży o mundial 2026. W nim wystąpi na wyjeździe przeciwko Szwecji. Kiedy Polska gra finał baraży? Gdzie odbędzie się spotkanie?

Dwóch polskich piłkarzy w białych koszulkach świętuje bramkę w meczu barażowym z Albanią, w tle rywal i widownia
Piotr Zieliński w barwach reprezentacji Polski w meczu barażowy o MŚ 2026

Reprezentacja Polski zgodnie z oczekiwaniami pokonała Albanię 2:1 w półfinale baraży o mistrzostwa świata 2026 po bramkach Roberta Lewandowskiego i Piotra Zielińskiego. Teraz piłkarze Jana Urbana zmierzą się ze Szwecją w decydującym meczu o udział w turnieju. O tym, czy "Biało-Czerwoni" pojadą na mundial, przekonamy się już w przyszłym tygodniu.

Rywala Polaków w finale baraży wyłonił równolegle rozgrywany mecz na stadionie w Walencji Ukraina - Szwecja. Przed pierwszym gwizdkiem niełatwo było wskazać faworyta te rywalizacji, ale ostatecznie piłkarze z "Kraju Trzech Koron" gładko, bo 3:1 pokonali naszych wschodnich sąsiadów i to z nimi zmierzymy się w decydującym spotkaniu o awans na mundial.

Finał baraży Szwecja - Polska o mistrzostwa świata 2026 zostanie rozegrany we wtorek 31 marca o godzinie 20:45. Mecz odbędzie się na stadionie Strawberry Arena w Solnie.

Tego samego dnia odbędą się także pozostałe finały baraży. O wyjazd na mundial 2026 w decydujących starciach Bośnia i Hercegowina zmierzy się z Włochami, Kosowo z Turcją, a Czechy z Danią.

Mistrzostwa świata 2026 rozpoczną się 11 czerwca i potrwają do 19 lipca. Gospodarzami turnieju są Kanada, Meksyk oraz Stany Zjednoczone. Jeśli reprezentacja Polski wywalczy awans, to trafi do grupy z Holandią, Japonią i Tunezją.

Piłkarz w białej koszulce polskiej reprezentacji z numerem 9 i opaską kapitana, noszący czarną maskę ochronną na twarzy, jest w trakcie dynamicznej reakcji na boisku, trzymając obie ręce uniesione w geście zatrzymania lub uspokojenia.
Robert Lewandowski
piłkarz reprezentacji Polski z numerem 10 na koszulce prowadzi piłkę po murawie, skupiony na grze, w tle widoczni inni zawodnicy w białych strojach
Piotr Zieliński w barwach reprezentacji Polski
