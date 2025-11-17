Partner merytoryczny: Eleven Sports

Kiedy baraże do mistrzostw świata 2026? Kiedy Polacy zagrają w barażach?

Aleksy Kiełbasa

Reprezentacja Polski zakończyła udział w fazie grupowej eliminacji mistrzostw świata 2026, ale to nie oznacza końca jej walki o mundial. Polskę czeka bowiem gra w barażach, które mogą jej dać "przepustkę" na turniej. Kiedy baraże do mistrzostw świata 2026? Kiedy Polska gra baraże? Kiedy Polacy zagrają baraże o mundial? Odpowiadamy.

Reprezentacja Polski zagra w barażach do mistrzostw świata 2026
Reprezentacja Polski zagra w barażach do mistrzostw świata 2026Igor ZadeckiNewspix.pl

Reprezentacja Polski wygrała z Maltą 3:2. Był to ostatni mecz Polaków w tej części eliminacji mistrzostw świata 2026. Bezpośredni awans na mundial z grupy G wywalczyła jedynie Holandia, która w całych eliminacjach nie doznała ani jednej porażki.

Kiedy baraże do mistrzostw świata 2026? Kiedy Polacy grają baraże?

Na razie nie jest przesądzone, czy reprezentacja Polski będzie losowana z 1. koszyka. W tym momencie jeszcze się nim znajduje, ale ostateczne umiejscowienie "Biało-Czerwonych" poznamy dopiero we wtorek. Jeśli zespołowi Jana Urbana uda się utrzymać pozycję, to wówczas uniknie gry z takimi drużynami, jak Włochy, Turcja i Ukraina.

Baraże do mistrzostw świata zostaną rozegrane 23 i 31 marca 2026 roku. Weźmie w nich udział 16 drużyn, z których tylko cztery wywalczą "bilety" na mundial. W pierwszej fazie zagrają ze sobą drużyny z koszyków 1-4 oraz 2-3, a organizatorami meczów będą zespoły rozstawione. Ich zwycięzcy zmierzą się ze sobą w finałach. Gospodarze decydujących spotkań zostaną wyłonieni drogą losowania.

Przyszłoroczne mistrzostwa świata, po raz pierwszy z udziałem 48 reprezentacji, odbędą się w dniach od 11 czerwca do 19 lipca.

Trener w szarej kurtce ściska dłoń piłkarzowi reprezentacji Polski ubranemu w czerwony strój, obok nich stoją dwaj kolejni zawodnicy na tle stadionu wypełnionego kibicami i banerami turniejowymi.
Reprezentacja Polski musi kontrolować wyniki takze na innych boiskachLeszek SzymańskiPAP
Piłkarz w biało-czerwonym stroju z numerem 9 na tle boiska piłkarskiego i rozmytego tłumu na trybunach, unosi ramiona z otwartymi ustami, sprawiając wrażenie okazywania silnych emocji podczas meczu.
Robert Lewandowski w barwach reprezentacji PolskiMarek Antoni IwanczukAFP

