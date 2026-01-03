Partner merytoryczny: Eleven Sports

Kibice zaatakowali Polaka. Fatalny błąd, a to nie koniec. Fala komentarzy się wylała

Rafał Sierhej

Jakub Piotrowski w tym sezonie włoskiej Serie A jest dość pewnym punktem w zespole Udinese. Kosta Runjaić stawiał na Polaka regularnie, a ten odwdzięczał się całkiem dobrymi występami. Niestety reprezentant Polski na długo zapamięta początek 2026 roku, bo "popisał się" sprokurowaniem rzutu karnego już w 18. minucie. To spotkało się z gniewem kibiców. "Takie rzeczy nie zdarzają się nawet na poziomie amatorskim" - grzmi jeden z nich.

Piłkarz w jasnym stroju z numerem 24 na stadionie podczas meczu piłkarskiego, w tle widownia i zamazany krajobraz trybun.
Jakub PiotrowskiGabriele MaltintiGetty Images

Jakub Piotrowski latem minionego roku zdecydował się na wielki krok w swojej karierze. Pomocnik reprezentacji Polski przeniósł się bowiem do włoskiej Serie A. Jego nowym pracodawcą na Półwyspie Apenińskim stało się Udinese Calcio, które prowadzone jest przez Kostę Runjaicia.

Piotrowski szybko zbudował dobrą pozycję w drużynie i stał się graczem bardzo ważnym dla niemieckiego trenera. Do 23 września zagrał w jakimś wymiarze czasowym we wszystkich możliwych meczach Serie A, w wielu momentach były to występy przynajmniej przyzwoite.

Piotrowski na celowniku. Trudny początek roku

Niestety początku 2026 roku Piotrowski nie będzie raczej wspominać z uśmiechem. W 17. minucie spotkania z Como Polak zachował się absolutnie bezmyślnie, ciągnąc rywala za rękę w polu karnym. Sędzia bez zawahania wskazał na jedenasty metr od bramki, a Piotrowski mógł jedynie schować twarz w dłoniach.

Na nieszczęście Polaka gospodarze wykorzystali stały fragment gry i to właśnie ten rzut karny przesądził o losach meczu. Nie może więc dziwić, że na Piotrowskiego spadła wielka krytyka, a kibice nie mieli dla niego litości. "Piotrowski właśnie spowodował jeden z najbardziej absurdalnych rzutów karnych w tym sezonie - napisał jeden z nich na "X".

"Gdybym był trenerem, Piotrowski po tym karnym wróciłby na boisko dopiero za miesiąc. Taka naiwność jest niedopuszczalna dla profesjonalisty" - wtórował mu kolejny. "Takie rzeczy nie zdarzają się nawet na poziomie amatorskim. Ta akcja była ewidentnie zorganizowana. To oszustwo!" - dodał następny z nich.

Polsat SportPolsat Sport
Kosta Runjaić
Kosta RunjaićAFP
Piłkarz w stroju reprezentacji Polski podczas meczu, na tle zamazanego stadionu
Jakub Piotrowski i jego partnerka zostali rodzicamiInstagram/kasztiii, Grzegorz WajdaReporter
Kosta Runjaic załamany po porażce z Koroną Kielce w pucharze Polski
Kosta Runjaic załamany po porażce z Koroną Kielce w pucharze PolskiFoto Olimpik / NurPhoto / NurPhoto via AFPAFP

