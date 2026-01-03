Kibice zaatakowali Polaka. Fatalny błąd, a to nie koniec. Fala komentarzy się wylała

Jakub Piotrowski latem minionego roku zdecydował się na wielki krok w swojej karierze. Pomocnik reprezentacji Polski przeniósł się bowiem do włoskiej Serie A. Jego nowym pracodawcą na Półwyspie Apenińskim stało się Udinese Calcio, które prowadzone jest przez Kostę Runjaicia.

Piotrowski szybko zbudował dobrą pozycję w drużynie i stał się graczem bardzo ważnym dla niemieckiego trenera. Do 23 września zagrał w jakimś wymiarze czasowym we wszystkich możliwych meczach Serie A, w wielu momentach były to występy przynajmniej przyzwoite.

Piotrowski na celowniku. Trudny początek roku

Niestety początku 2026 roku Piotrowski nie będzie raczej wspominać z uśmiechem. W 17. minucie spotkania z Como Polak zachował się absolutnie bezmyślnie, ciągnąc rywala za rękę w polu karnym. Sędzia bez zawahania wskazał na jedenasty metr od bramki, a Piotrowski mógł jedynie schować twarz w dłoniach.

Na nieszczęście Polaka gospodarze wykorzystali stały fragment gry i to właśnie ten rzut karny przesądził o losach meczu. Nie może więc dziwić, że na Piotrowskiego spadła wielka krytyka, a kibice nie mieli dla niego litości. "Piotrowski właśnie spowodował jeden z najbardziej absurdalnych rzutów karnych w tym sezonie - napisał jeden z nich na "X".

"Gdybym był trenerem, Piotrowski po tym karnym wróciłby na boisko dopiero za miesiąc. Taka naiwność jest niedopuszczalna dla profesjonalisty" - wtórował mu kolejny. "Takie rzeczy nie zdarzają się nawet na poziomie amatorskim. Ta akcja była ewidentnie zorganizowana. To oszustwo!" - dodał następny z nich.

