W meczu w Kownie reprezentacja Polski objęła prowadzenie już w 15. minucie za sprawą Sebastiana Szymańskiego, który posłał piłkę do bramki rywali prosto z rzutu rożnego.

Sporo działo się jednak nie tylko na murawie, lecz także - a może przede wszystkim - na trybunach.

Najpierw, jeszcze przed spotkaniem, pod sektorem polskich fanów doszło do incydentu, po którym jeden z kibiców został wyprowadzony przez ochroniarzy. Później nasi rodacy stworzyli widowiskowe "racowisko" podczas "Mazurka Dąbrowskiego". A następnie z trybun raz po raz płynęły wykrzywiane hasła, w których polscy kibice nie ograniczali się wyłącznie do wspierania podopiecznych trenera Jana Urbana.

Litwa - Polska. Donald Tusk na trybunach. Kibice uderzyli w premiera

Fani wzięli sobie na celownik premiera RP Donalda Tuska, który zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami zasiadł w loży honorowej w towarzystwie między innymi prezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej - Cezarego Kuleszy.

Donald, matole! Twój rząd obalą kibole

Później nie zabrakło także wulgarnych przyśpiewek, które nie sposób cytować publicznie. Jednoznacznie uderzały one jednak w Donalda Tuska, zajętego wówczas rozmową z premier Litwy - Ingą Ruginiene.

Na koniec polscy kibice wywiesili jeszcze transparent, który wywołał ogromne poruszenie.

Nie jesteś, nie byłeś, nie będziesz kibicem reprezentacji Polski

Obok niego znalazła się... dość "osobliwa" podobizna premiera Donalda Tuska.

Sam przekaz jest rzecz jasna nawiązaniem do hasła, które niegdyś podczas meczu z Cracovią wywiesili kibice Lechii Gdańsk. - Nie jesteś, nie byłeś, nie będziesz nigdy kibicem Lechii - zwrócili się wówczas do Donalda Tuska fani "Biało-Zielonych".

Ze Stadionu Dariusa i Girenasa w Kownie - Tomasz Brożek

Zbiórka polskich kibiców w Kownie przed meczem Litwa - Polska INTERIA.PL

Premier Donald Tusk Aleksander Kalka / NurPhoto AFP

Cezary Kulesza, prezes PZPN Grzegorz Wajda/REPORTER East News