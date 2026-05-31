Kibice nie wytrzymali. Tak potraktowali piłkarzy po meczu z Ukrainą. Fatalne obrazki

Nie tak polscy kibice wyobrażali sobie niedzielne popołudnie z reprezentacją Biało-Czerwonych. Starcie towarzyskie z Ukrainą na stadionie we Wrocławiu miało być dla Jana Urbana możliwością sprawdzenia kilku nowych zawodników w kadrze, a przede wszystkim poprawienia nastrojów po nieudanych barażach o mistrzostwa świata. I o ile mniej doświadczeni zawodnicy dostali swoją szansę, o tyle nastrojów nie udało się poprawić.

A wręcz przeciwnie. Polacy co prawda mieli swoje okazje, jak Oskar Pietuszewski, który nie wykorzystał w pierwszej połowie sytuacji sam na sam, ale w ogólnym rozrachunku Biało-Czerwoni zaprezentowali się słabo i przegrali 0:2. Zwłaszcza druga połowa spotkania była w ich wykonaniu bardzo kiepska i trudno znaleźć optymistyczne akcenty niedzielnego starcia z Ukrainą. Zdecydowanie więcej jest pesymizmu po tym spotkaniu.

Kibice ostro o polskich piłkarzach. Gwizdy i negatywne komentarze

Jak złe było to "przedstawienie" w wykonaniu drużyny trenera Urbana, świadczą reakcje po końcowym gwizdku. Tuż po tym, jak arbiter zakończył spotkanie, na stadionie we Wrocławiu rozległy się gwizdy, które słyszalne były również w telewizyjnej transmisji, a wielu fanów jeszcze na długo przed końcem spotkania zdecydowało się opuścić trybuny. Również komentarze po meczu świadczą o tym, że trudno o pozytywne nastawienie do drużyny.

W mediach społecznościowych przewinęło się wiele krytycznych ocen, które wskazywały w dużej mierze na jeden problem - brak pomysłu na grę. "Rany, ani dobrego słowa na temat meczu z Ukrainą. Może początek spotkania, a potem wszystko źle, przeciętnie, bez płynności, pomysłu, czasem nawet piłkarskiej techniki. Tylko tyle, że kilku chłopaków zadebiutowało" - czytamy w jednym z wpisów na platformie "X".

"Nie miałem zbyt dużych oczekiwań, a i tak ich nie sprostali. Myślami na wakacjach. Wstyd" - napisał inny internauta. "Ech... Wiadomo, że mecz towarzyski i szansę dostało wielu debiutantów, ale to chyba nasz najgorszy mecz za kadencji trenera Urbana. Oglądając to spotkanie, pomyślałem sobie, że może i dobrze, że nie jedziemy na mundial, bo przy takiej grze ciężko byłoby cokolwiek ugrać" - ocenił kibic reprezentacji Polski.

Rozwiń

Rozwiń

Rozwiń

Oskar Pietuszewski w ukraińskich "kleszczach". Rywale okazali się na jego drybling odporni Antoni Dec PAP

Matuesz Żukowski zdebiutował w reprezentacji Polski Maciej Kulczyński PAP





Jan Urban: To są tylko dwa spotkania, więc nie może być tak, że zagrają sami debiutanci. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport