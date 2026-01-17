Partner merytoryczny: Eleven Sports

Kibice mieli go już dość. Przełom ws. reprezentanta Polski. Urban tylko na to czekał

Igor Szarek

Już od pewnego czasu wokół Sebastiana Szymańskiego narastało wiele plotek o potencjalnym opuszczeniu Fenerbahce. Nabrały one jeszcze większego rozpędu, kiedy Polak stał się "wrogiem publicznym" wśród kibiców tureckiej ekipy. Obecnie kwestia przenosin Szymańskiego wydaje się już tylko kwestią czasu. Świadczą o tym najnowsze doniesienia ekspertów.

Trzech piłkarzy reprezentacji Polski w czerwonych dresach z godłem narodowym i logotypami sponsorów stoi obok siebie z rękami na ramionach, śpiewając hymn narodowy przed meczem. W tle widoczne rozmyte trybuny stadionu.
Nicola Zalewski, Sebastian Szymański i Piotr Zieliński Mateusz Slodkowski - UEFA / ContributorGetty Images

To miał być ruch, który wywinduje karierę Sebastiana Szymańskiego na wyższy poziom.
W 2023 roku reprezentant Polski zamienił Dynamo Moskwę na Fenerbahce, a więc uznaną markę na piłkarskiej mapie Europy. Pierwszy sezon w barwach nowej ekipy wyglądał zresztą naprawdę dobrze. Szymański zaliczył wówczas 55 spotkań, notując 13 goli oraz 19 asyst.

Z każdym następnym miesiącem jego liczny zaczynały jednak gwałtownie spadać. W obecnej kampanii Szymański pojawił się na murawie w 26 spotkaniach, notując raptem 1 gola oraz 1 asystę. Warto dodać, że Polak nie występuje obecnie w barwach "Żółtych Kanarków" w pełnym wymiarze czasowym. Rzadko kiedy przebywa on na murawie dłużej niż 30 minut.

W październiku 2025 roku mogliśmy się również przekonać, że kibice Fenerbahce pałają obecnie sporą niechęcią do piłkarza z kraju nad Wisłą. Odejście było więc jedynie kwestią czasu.

Szymański porozumiał się ze znanym klubem. Wielki transfer Polaka na horyzoncie

Nie tak dawno temu kwestię Sebastiana Szymańskiego poruszył sam Jan Urban. Selekcjoner reprezentacji Polski przyznał, że opuszczenie Turcji to dla 26-latka najlepsza perspektywa. Okazuje się, że słowa szkoleniowca bardzo szybko mogą stać się rzeczywistością.

Uznany dziennikarz Santi Aouna donosi, że Sebastian Szymański miał dojść do porozumienia z francuskim Stade Rennes. Już jakiś czas temu mówiło się, że niezbyt dobra sytuacja Polaka wywołała spore zainteresowanie wśród włodarzy tej konkretnej ekipy. Co ciekawe, w ostatnim czasie do walki o podpis Polaka miała włączyć się również jedna z drużyn hiszpańskiej La Ligi. Wydaje się jednak, że Szymański jest znacznie bliżej przenosin do Francji.

Takie rozwiązanie z pewnością będzię dobrym ruchem dla reprezentanta kraju nad Wisłą. W obecnej sytuacji Sebastian Szymański nie ma bowiem zbyt wielu perspektyw na regularne występy, wieńczone dobrymi statystykami. Piłkarz ten jest jednak ważnym elementem naszej kadry narodowej, dlatego ewentualne przenosiny do innej ekipy zdecydowanie ucieszyłyby spore grono kibiców piłkarskiej reprezentacji Polski.

Dwóch piłkarzy reprezentacji Polski w czerwonych strojach świętuje zdobycie bramki na stadionie, wyrażając radość oraz emocje związane z meczem piłki nożnej. Jeden zawodnik z numerem 20 na koszulce, drugi z numerem 10.
Sebastian Szymański i Piotr ZielińskiGrzegorz Wajda/REPORTEREast News
Dwóch piłkarzy w żółtych strojach sportowych z logo klubu i napisem sponsorującym, jeden z nich ma jasne włosy i zarost, drugi ciemniejszą karnację i krótsze włosy, znajdują się na boisku i są skupieni na grze.
Sebastian SzymańskiELIF OZTURKAFP
Czterech piłkarzy w czerwonych strojach drużyny narodowej Polski, trzech z nich pochylonych nad leżącym na murawie czwartym zawodnikiem, wyraz troski widoczny na ich twarzach, w tle rozmyta publiczność stadionowa.
Sebastian Szymański (na leżąco)Grzegorz Wajda/REPORTEREast News
