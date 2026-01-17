Kibice mieli go już dość. Przełom ws. reprezentanta Polski. Urban tylko na to czekał

To miał być ruch, który wywinduje karierę Sebastiana Szymańskiego na wyższy poziom.

W 2023 roku reprezentant Polski zamienił Dynamo Moskwę na Fenerbahce, a więc uznaną markę na piłkarskiej mapie Europy. Pierwszy sezon w barwach nowej ekipy wyglądał zresztą naprawdę dobrze. Szymański zaliczył wówczas 55 spotkań, notując 13 goli oraz 19 asyst.

Z każdym następnym miesiącem jego liczny zaczynały jednak gwałtownie spadać. W obecnej kampanii Szymański pojawił się na murawie w 26 spotkaniach, notując raptem 1 gola oraz 1 asystę. Warto dodać, że Polak nie występuje obecnie w barwach "Żółtych Kanarków" w pełnym wymiarze czasowym. Rzadko kiedy przebywa on na murawie dłużej niż 30 minut.

W październiku 2025 roku mogliśmy się również przekonać, że kibice Fenerbahce pałają obecnie sporą niechęcią do piłkarza z kraju nad Wisłą. Odejście było więc jedynie kwestią czasu.

Szymański porozumiał się ze znanym klubem. Wielki transfer Polaka na horyzoncie

Nie tak dawno temu kwestię Sebastiana Szymańskiego poruszył sam Jan Urban. Selekcjoner reprezentacji Polski przyznał, że opuszczenie Turcji to dla 26-latka najlepsza perspektywa. Okazuje się, że słowa szkoleniowca bardzo szybko mogą stać się rzeczywistością.

Rozwiń

Uznany dziennikarz Santi Aouna donosi, że Sebastian Szymański miał dojść do porozumienia z francuskim Stade Rennes. Już jakiś czas temu mówiło się, że niezbyt dobra sytuacja Polaka wywołała spore zainteresowanie wśród włodarzy tej konkretnej ekipy. Co ciekawe, w ostatnim czasie do walki o podpis Polaka miała włączyć się również jedna z drużyn hiszpańskiej La Ligi. Wydaje się jednak, że Szymański jest znacznie bliżej przenosin do Francji.

Takie rozwiązanie z pewnością będzię dobrym ruchem dla reprezentanta kraju nad Wisłą. W obecnej sytuacji Sebastian Szymański nie ma bowiem zbyt wielu perspektyw na regularne występy, wieńczone dobrymi statystykami. Piłkarz ten jest jednak ważnym elementem naszej kadry narodowej, dlatego ewentualne przenosiny do innej ekipy zdecydowanie ucieszyłyby spore grono kibiców piłkarskiej reprezentacji Polski.

Sebastian Szymański i Piotr Zieliński Grzegorz Wajda/REPORTER East News

Sebastian Szymański ELIF OZTURK AFP

Sebastian Szymański (na leżąco) Grzegorz Wajda/REPORTER East News

