Kędziora upadł w polu karnym. Wściekłość po decyzji sędziego. "Też bez awansu"

Rafał Sierhej

Reprezentacja Polski w niedzielnym meczu towarzyskim we Wrocławiu mierzyła się z Ukrainą. Po pierwszej połowie było 0:2, ale eksperci zgodnie przyznali, że arbiter skrzywdził Biało-Czerwonych, gdy nie podyktował rzutu karnego. "Wiem, że karny jest wtedy, kiedy sędzia gwiżdże... Ale w takim razie dlaczego nie zagwizdał w tej sytuacji z Kędziorą?" - pyta Damian Gołąb.

Polska - Ukraina we Wrocławiu
Maciej KulczyńskiPAP

Reprezentacja Polski do letniego zgrupowania mogła podchodzić z dużym spokojem. Ten wynikał z faktu, że wynik obu meczów nie miał kompletnie żadnego znaczenia. Biało-Czerwoni nie lecą bowiem na mundial, co sprawia, że w maju i czerwcu rozegrają jedynie spotkania towarzyskie.

W pierwszym z nich do Wrocławia przyjechali Ukraińcy, którzy zmienili trenera. Jan Urban na niedzielne spotkanie z naszymi sąsiadami ze wschodu wystawił naprawdę mocny skład. Na placu gry mieliśmy od początku Roberta Lewandowskiego, Piotra Zielińskiego czy Nicolę Zalewskiego.

Ukraińcy zaskoczeni decyzją Jana Urbana. Wytknęli mu jedno

To Ukraińcy schodzili jednak do szatni z uśmiechami na twarzach. Goście prowadzili bowiem 2:0. Wynik mógłby być inny, gdyby sędzie podyktował rzut karny dla Polaków po nadepnięciu na stopę Tomasza Kędziory. Tak się jednak nie stało, a eksperci zgodnie stwierdzają, że to decyzja absurdalna.

"Wiem, że karny jest wtedy, kiedy sędzia gwiżdże... Ale w takim razie dlaczego nie zagwizdał w tej sytuacji z Kędziorą?" - pyta sarkastycznie Damian Gołąb z Interii.

"Sędzia też taki bez awansu na mundial?" - wtóruje mu Filip Zieliński z "Przeglądu Sportowego".

"Nie żeby to było przesadnie istotne, ale jeśli jest var, a nie ma karnego za faul na Kędziorze, to ja nic z tego nie rozumiem" - dodaje Tomasz Urban z Eleven Sports.

"Wnioskując po ostatnich meczach kadry stemple na nogę w polu karnym to już nie są jedenastki. Jakiś nowy przepis..." - ocenił Aron Bazan z Interii.

"Na VAR-ze to chyba musi być jakieś koło fortuny, które losuje, jaką decyzję ma podjąć sędzia. Normalnie stempel Jarmołenki na Kędziorze to rzut karny, ale w związku z tym, że tam zakręcili kołem, to padło, że nic nie padło. Tak próbuję sobie to tłumaczyć... Skandal" - dodał ostro Aleksander Bernard ze "Sport.pl".

sędzia piłkarski w czarnym stroju wydaje decyzję na boisku podczas meczu, w tle niewyraźni piłkarze drużyn w żółtych i czerwonych strojach oraz widownia
Slavko Vincić Rex Features/East News East News


