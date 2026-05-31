Kędziora upadł w polu karnym. Wściekłość po decyzji sędziego. "Też bez awansu"

Reprezentacja Polski do letniego zgrupowania mogła podchodzić z dużym spokojem. Ten wynikał z faktu, że wynik obu meczów nie miał kompletnie żadnego znaczenia. Biało-Czerwoni nie lecą bowiem na mundial, co sprawia, że w maju i czerwcu rozegrają jedynie spotkania towarzyskie.

W pierwszym z nich do Wrocławia przyjechali Ukraińcy, którzy zmienili trenera. Jan Urban na niedzielne spotkanie z naszymi sąsiadami ze wschodu wystawił naprawdę mocny skład. Na placu gry mieliśmy od początku Roberta Lewandowskiego, Piotra Zielińskiego czy Nicolę Zalewskiego.

To Ukraińcy schodzili jednak do szatni z uśmiechami na twarzach. Goście prowadzili bowiem 2:0. Wynik mógłby być inny, gdyby sędzie podyktował rzut karny dla Polaków po nadepnięciu na stopę Tomasza Kędziory. Tak się jednak nie stało, a eksperci zgodnie stwierdzają, że to decyzja absurdalna.

"Wiem, że karny jest wtedy, kiedy sędzia gwiżdże... Ale w takim razie dlaczego nie zagwizdał w tej sytuacji z Kędziorą?" - pyta sarkastycznie Damian Gołąb z Interii.

Rozwiń

"Sędzia też taki bez awansu na mundial?" - wtóruje mu Filip Zieliński z "Przeglądu Sportowego".

Rozwiń

"Nie żeby to było przesadnie istotne, ale jeśli jest var, a nie ma karnego za faul na Kędziorze, to ja nic z tego nie rozumiem" - dodaje Tomasz Urban z Eleven Sports.

Rozwiń

"Wnioskując po ostatnich meczach kadry stemple na nogę w polu karnym to już nie są jedenastki. Jakiś nowy przepis..." - ocenił Aron Bazan z Interii.

Rozwiń

"Na VAR-ze to chyba musi być jakieś koło fortuny, które losuje, jaką decyzję ma podjąć sędzia. Normalnie stempel Jarmołenki na Kędziorze to rzut karny, ale w związku z tym, że tam zakręcili kołem, to padło, że nic nie padło. Tak próbuję sobie to tłumaczyć... Skandal" - dodał ostro Aleksander Bernard ze "Sport.pl".

Rozwiń

Slavko Vincić Rex Features/East News East News





Industria Kielce - ORLEN Wisła Płock. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport