Karty odkryte dzień przed losowaniem baraży. Polacy jednak pominięci. Oto lista

Łukasz Żurek

Łukasz Żurek

Faza grupowa kwalifikacji MŚ 2026 dobiegła końca. Miała swoich bohaterów, największych przegranych i obfitowała w niespodziewane zwroty akcji. Popularny serwis Whoscored.com pokusił się o przygotowanie jedenastki zestawionej z pierwszoplanowych aktorów batalii. Wśród wyróżnionych próżno jednak szukać reprezentantów Polski.

Robert Lewandowski
Robert LewandowskiSTEFAN KOOPSAFP

Finał zasadniczej fazy eliminacji MŚ 2026 nie okazał się dla Polaków tak pomyślny, jak oczekiwaliśmy. Pozostajemy w grze o przepustki na mundial, ale nie udało się wygrać grupy (gwarancja bezpośredniego awansu). A do baraży losowani będziemy jednak z drugiego koszyka.

Trzeba jednak cenić obecny stan rzeczy. Kiedy latem Jan Urban obejmował funkcję selekcjonera, taki scenariusz bralibyśmy przecież w ciemno. Kadra była w mentalnej rozsypce, układ tabeli wyglądał niepokojąco, a niewiele wcześniej Robert Lewandowski dobrowolnie odsunął się od drużyny narodowej.

Jedenastka kwalifikacji MŚ 2026 bez Polaków. Teraz o być albo nie być zagramy w barażach

Pierwsza część batalii o prawo gry w przyszłorocznym mundialu trwała od marca do listopada. Popularny serwis Whoscored.com podliczył noty przyznawane poszczególnym piłkarzom w tym okresie i na tej podstawie zbudował jedenastkę marzeń. Niestety bez udziału Polaków.

Na liście wyróżnionych dominują... reprezentanci Norwegii. Mają w dream teamie trzech przedstawicieli. Tercet tworzą Martin Odegaard, Antonio Nusa i Erling Haaland. Ten ostatni zdobył w kampanii aż 16 bramek, wyrównując rekord Lewandowskiego z el. MŚ 2018.

Robert Lewandowski (nr 9) przy najbliższej okazji złoży zasłużone gratulacje Erlingowi Haalandowi
Robert Lewandowski

    Po dwóch zawodników mają w zestawieniu Belgowie i nasi grupowi rywale Holendrzy. Co ciekawe, "Oranje" - budzący zwykle respekt siłą ognia - tym razem desygnowali do jedenastki defensorów. Na nominację zapracowali Denzel Dumfries i Virgil van Dijk.

    Pełne zestawienie w poniższym poście.

    "Biało-Czerwoni" oczekują na czwartkowe losowanie par barażowych (Zurych, godz. 13:00). Wypadli z pierwszego koszyka, ponieważ z czterech żelaznych warunków na ostatniej prostej spełnione zostały tylko trzy. Porażka Danii w Glasgow zepchnęła nas do koszyka numer dwa.

    W półfinale naszym rywalem będzie jedna z ekip z koszyka trzeciego: Irlandia, Albania, Bośnia i Hercegowina lub Kosowo. Zagramy ten mecz na swoim terenie. Lokalizację potyczek finałowych wskaże losowanie. W decydującym boju teoretycznie możemy się zmierzyć z Włochami na wyjeździe (wariant pesymistyczny) albo z Macedonią Północną u siebie (opcja optymistyczna).

    Komplet informacji o zasadach i terminach rywalizacji w fazie barażowej znajdziesz TUTAJ.

    Robert Lewandowski
    Reprezentacja

      TOP 10: Najpiękniejsze trafienia europejskich kwalifikacji do MŚ 2026 [WIDEO]Polsat Sport
      Dwóch piłkarzy rywalizuje o piłkę podczas meczu, jeden w białej koszulce z niebieskimi wzorami i opaską kapitana, drugi w niebieskim stroju sportowym, wokół nich widoczny stadion i kibice.
      Erling Haaland (na pierwszym planie) to już dziś mocny kandydat na króla strzelców mundialuALBERTO PIZZOLIAFP
      Dwóch piłkarzy na boisku podczas meczu, jeden ubrany w pomarańczowy strój z opaską kapitana, drugi w biało-czerwonym stroju z orłem, również z opaską kapitana na ramieniu. Oboje skoncentrowani na grze, w dynamicznej akcji.
      Virgil van Dijk (z lewej) w listopadowym starciu na PGE Narodowym nie pozwolił Robertowi Lewandowskiemu wpisać się na listę strzelcówBROER VAN DEN BOOMAFP
      Jeremy Doku
      Przez część kibiców i komentatorów Jeremy Doku uznawany jest dzisiaj za najlepszego dryblera świataBRUNO FAHY/AFPAFP

