Kapitalny mecz reprezentanta Polski, to był prawdziwy popis. Wyraźny sygnał dla Urbana
Zmiana otoczenia znakomicie podziałała na Michała Skórasia. Po zamianie Clubu Brugge na KAA Gent polski skrzydłowy utrzymuje świetną formę. Pokazał to już w debiucie okraszonym golem. W ostatnią niedzielę 25-latek błysnął po raz kolejny, walnie przyczyniając się do ligowego zwycięstwa z Cercle Brugge. Dziewięciokrotny reprezentant Polski spotkanie zakończył z golem oraz dwiema asystami. Skóraś wysłał wyraźny sygnał Janowi Urbanowi na niedługo przed ogłoszeniem kadry na październikowe spotkania.
Michał Skóraś wyjeżdżał z Polski mając za sobą świetne występy w Lechu Poznań naznaczone mistrzostwem Polski oraz występami w fazie pucharowej Ligi Konferencji. Urodzony w Jastrzębiu-Zdroju skrzydłowy zadebiutował w reprezentacji Polski, a nawet zagrał na mundialu w Katarze. Michniewicz postawił na niego w drugiej połowie ostatniego grupowego starcia z Argentyną.
Ostateczny wybór padł na Club Brugge, wielokrotnego mistrza Belgii ogranego i uznanego na arenie międzynarodowej. I na pierwszy rzut oka pierwsze dwa lata Skórasia w tym klubie można byłoby ocenić pozytywnie. Świadczą o tym suche liczby - równo 60 występów przez ostatnie dwa sezony w meczach ligowych. Problem tkwi jednak, jak zwykle, w szczegółach. Skóraś zdecydowaną większość spotkań rozpoczynał na ławce rezerwowych, wchodząc na boisko w drugiej połowie, nierzadko na tzw. ogony.
Po dwóch latach przyszła pora na zmianę. W przypadku Skórasia nie zdecydowano się na wypożyczenie, po którym nastąpiłby powrót do Brugii i ponowna walka o wskoczenie do podstawowego składu. Reprezentant Polski zdecydował się na definitywne odejście, pozostając jednocześnie w Belgii. 25-latek na początku września przeszedł do KAA Gent, z którym związał się czteroletnim kontraktem.
Skóraś wysyła wyraźny sygnał do Urbana. Kolejny znakomity występ Polaka w Belgii
Przechodząc do Gandawy Skóraś stracił szansę na ekspozycję w europejskich pucharach. Gent w poprzednim sezonie zaprezentował się słabo, kończąc rywalizację ligową dopiero na szóstej lokacie. Polscy kibice doskonale pamiętają występy tego klubu przeciwko naszym rodzimym drużynom. Szczególnie w Szczecinie, gdy tamtejsza Pogoń w fatalnym stylu przegrała z Belgami aż 0:5.
Skóraś jednak z miejsca wskoczył do podstawowego składu swojego nowego zespołu. Odwdzięczył się za to już w debiucie, strzelając bramkę w wygranym 2:1 spotkaniu Royal Antwerp. Również i kolejne dwa spotkania rozpoczynał od pierwszej minuty, lecz wówczas obyło się bez indywidualnych zdobyczy.
W ostatnią niedzielę Skóraś wrócił do Brugii, by wraz z Gentem zagrać na wyjeździe z miejscowym Cercle. I to był prawdziwy popis Skórasia, którego od dawna nie widzieliśmy w takiej dyspozycji. Zaczęło się już w 16. minucie meczu. Skóraś ustawiony po lewej stronie pola karnego otrzymał podanie i z dużym spokojem przymierzył tuż przy słupku bramki przeciwnika. Był to jego drugi gol w czwartym spotkaniu w nowych barwach.
Nie był to jednak koniec jego popisów. Tuż przed przerwą Polak zanotował kluczowe podanie przy trafieniu Atsuki Ito. Po akcji tego duetu na tablicy świetlnej widniał wynik 2:2. Druga część spotkania należała już do przyjezdnych, w szeregach których ponownie wyróżnił się Skóraś. Reprezentant Polski w 69. minucie zanotował drugą asystę w tym spotkaniu, tym razem dogrywając do Omriego Gandelmana.
Skóraś przebywał na murawie do 78. minuty. Gent finalnie wygrał w Brugii 4:2, dzięki czemu przesunął się na piątą pozycję w tabeli belgijskiej ekstraklasy. Skóraś w czterech występach w barwach nowej drużyny ma na koncie już dwa gole i dwie asysty. Można przypuszczać, że jego nazwisko będzie wyczekiwane przez kibiców na liście, którą niedługo ogłosi Jan Urban. Dla Skórasia byłby to powrót do kadry po ponad roku - ostatni raz w reprezentacji zagrał na Euro 2024 w spotkaniu z Francją.