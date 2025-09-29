Kapitalny mecz reprezentanta Polski, to był prawdziwy popis. Wyraźny sygnał dla Urbana

Michał Skóraś wyjeżdżał z Polski mając za sobą świetne występy w Lechu Poznań naznaczone mistrzostwem Polski oraz występami w fazie pucharowej Ligi Konferencji. Urodzony w Jastrzębiu-Zdroju skrzydłowy zadebiutował w reprezentacji Polski, a nawet zagrał na mundialu w Katarze. Michniewicz postawił na niego w drugiej połowie ostatniego grupowego starcia z Argentyną.

Ostateczny wybór padł na Club Brugge, wielokrotnego mistrza Belgii ogranego i uznanego na arenie międzynarodowej. I na pierwszy rzut oka pierwsze dwa lata Skórasia w tym klubie można byłoby ocenić pozytywnie. Świadczą o tym suche liczby - równo 60 występów przez ostatnie dwa sezony w meczach ligowych. Problem tkwi jednak, jak zwykle, w szczegółach. Skóraś zdecydowaną większość spotkań rozpoczynał na ławce rezerwowych, wchodząc na boisko w drugiej połowie, nierzadko na tzw. ogony.

Po dwóch latach przyszła pora na zmianę. W przypadku Skórasia nie zdecydowano się na wypożyczenie, po którym nastąpiłby powrót do Brugii i ponowna walka o wskoczenie do podstawowego składu. Reprezentant Polski zdecydował się na definitywne odejście, pozostając jednocześnie w Belgii. 25-latek na początku września przeszedł do KAA Gent, z którym związał się czteroletnim kontraktem.

Skóraś wysyła wyraźny sygnał do Urbana. Kolejny znakomity występ Polaka w Belgii

Przechodząc do Gandawy Skóraś stracił szansę na ekspozycję w europejskich pucharach. Gent w poprzednim sezonie zaprezentował się słabo, kończąc rywalizację ligową dopiero na szóstej lokacie. Polscy kibice doskonale pamiętają występy tego klubu przeciwko naszym rodzimym drużynom. Szczególnie w Szczecinie, gdy tamtejsza Pogoń w fatalnym stylu przegrała z Belgami aż 0:5.

Skóraś jednak z miejsca wskoczył do podstawowego składu swojego nowego zespołu. Odwdzięczył się za to już w debiucie, strzelając bramkę w wygranym 2:1 spotkaniu Royal Antwerp. Również i kolejne dwa spotkania rozpoczynał od pierwszej minuty, lecz wówczas obyło się bez indywidualnych zdobyczy.

W ostatnią niedzielę Skóraś wrócił do Brugii, by wraz z Gentem zagrać na wyjeździe z miejscowym Cercle. I to był prawdziwy popis Skórasia, którego od dawna nie widzieliśmy w takiej dyspozycji. Zaczęło się już w 16. minucie meczu. Skóraś ustawiony po lewej stronie pola karnego otrzymał podanie i z dużym spokojem przymierzył tuż przy słupku bramki przeciwnika. Był to jego drugi gol w czwartym spotkaniu w nowych barwach.

Nie był to jednak koniec jego popisów. Tuż przed przerwą Polak zanotował kluczowe podanie przy trafieniu Atsuki Ito. Po akcji tego duetu na tablicy świetlnej widniał wynik 2:2. Druga część spotkania należała już do przyjezdnych, w szeregach których ponownie wyróżnił się Skóraś. Reprezentant Polski w 69. minucie zanotował drugą asystę w tym spotkaniu, tym razem dogrywając do Omriego Gandelmana.

Skóraś przebywał na murawie do 78. minuty. Gent finalnie wygrał w Brugii 4:2, dzięki czemu przesunął się na piątą pozycję w tabeli belgijskiej ekstraklasy. Skóraś w czterech występach w barwach nowej drużyny ma na koncie już dwa gole i dwie asysty. Można przypuszczać, że jego nazwisko będzie wyczekiwane przez kibiców na liście, którą niedługo ogłosi Jan Urban. Dla Skórasia byłby to powrót do kadry po ponad roku - ostatni raz w reprezentacji zagrał na Euro 2024 w spotkaniu z Francją.

Michał Skóraś (z lewej) i Bartosz Bereszyński (z prawej) PIOTR KUCZA/FOTOPYK Newspix.pl

Michał Skóraś AFP

Michał Skóraś AFP