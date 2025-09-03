Kapitalne informacje ze zgrupowania Polaków. 6:0, pierwszy gol w 33. sekundzie

Czwartkowe starcie Holendrów z Polską (początek o godz. 20.45 w Rotterdamie - tekstowa relacja "na żywo" w Interii Sport) to oczywiście absolutny numer jeden w kalendarzu polskich kibiców piłki nożnej w tym tygodniu. Po nieudanym spotkaniu z Finlandią "Biało-Czerwoni" wpadną na jedną z najlepszych drużyn kontynentu. A przecież trzeba mieć na uwadze to, że już w niedzielę czeka nas rewanż z Finlandią w Chorzowie, który może mieć ogromne znaczenie w walce o drugie miejsce w grupie G.

Bo raczej nikt chyba nie ma złudzeń, że pierwszą pozycję i awans na mundial przynależeć się będzie Holandii.

Chyba że Polacy znajdą jakiś magiczny sposób, by przerwać serię 13 kolejnych gier bez zwycięstwa z "Pomarańczowymi", trwającą od 1979 roku... Choć na dziś - oczekiwanym celem drużyny Urbana powinno być zajęcie drugiej pozycji.

Polska - Wyspy Owcze 6:0. Znakomity początek turnieju dla młodych Polaków

Przerwa w europejskich ligach sprawia jednak, że nie tylko pierwsze reprezentacje grają swoje eliminacyjne mecze. Takie spotkania czekają też kadrę U-21, w eliminacjach mistrzostw Europy, a drużyny młodsze: U-19 i U-18, grają towarzyskie spotkania.

Fabian Bzdyl z Cracovii - strzelec dwóch bramek w meczu z Wyspami Owczymi Grzegorz Wajda/REPORTER Reporter

Kadra U-19 wybrała się na turniej do Słowenii - tam zaplanowane zostały spotkania z Wyspami Owczymi, Słowenią (6 września) i Azerbejdżanem (9 września). Starcie z Farerami podopieczni Łukasza Sosina mogli potraktować jak mocniejszy trening: ich przewaga nie podległa dyskusji.

Już w 33. sekundzie Polacy cieszyli się z pierwszego trafienia, po bardzo ładnej akcji. Dominik Sarapata idealny zagraniem za plecy obrońcy uruchomił Jakuba Zbróga, ten dośrodkował, a Kamil Jakóbczyk z bliska wpakował piłkę do siatki. 17-latek z Lecha ma znakomity okres, bo w trzecioligowych rezerwach "Kolejorza" już pięć razy cieszył się z bramek.

Jeszcze w pierwszej połowie bramki dołożyli: Jakub Adkonis oraz Mateusz Szczepaniak.

W przerwie Sosin dokonał aż pięciu zmian, wymienił m.in. obu napastników. A zmiennicy nie zawiedli, m.in. dwa trafienia zanotował Fabian Bzdyl. Skończyło się na 6:0, po golu Bartosza Krieglera. W sobotę rywalami Polaków będą Słoweńcy, którzy w środę pokonali Szkocję 3:2. W trzecim meczu gra Azerbejdżan z Islandią.

Polska - Wyspy Owcze 6:0 (3:0)

Bramki: 1:0 Kamil Jakóbczyk (33. sekunda), 2:0 Jakub Adkonis (14.), 3:0 Mateusz Szczepaniak (22.), 4:0 Fabian Bzdyl (68., z karnego), 5:0 Fabian Bzdyl (72.), 6:0 Bartosz Kriegler 74.

Polska: Miściur - Szwiec, Kriegler, Synoś (60. Mońka) - Adkonis, Szczepaniak (46. Wojciechowski), Przyborek (46. Bzdyl), Sarapata (46. Gujda), Zbróg (46. Książek) - Jakóbczyk (46. Gieroba), Mazurek (46. Borowski).

Adrian Przyborek z Pogoni Szczecin, jeden z podstawowych graczy kadry U-19 Tomasz Kowalczuk/REPORTER Reporter

