Już pod koniec marca wszystkie oczy Polaków zwrócone będą na piłkarzy reprezentacji Polski. Kadra prowadzona przez Jana Urbana rozpocznie ostateczny etap walki o wyjazd na mistrzostwa świata, które na przełomie czerwca i lipca odbędą się w USA, Meksyku oraz Kanadzie. W półfinale baraży "biało-czerwoni" w Warszawie zagrają z Albanią. W przypadku wygranej w finale na Polaków czekać będzie wyjazdowa potyczka ze Szwecją lub Ukrainą.

Już teraz wiadomo, że w spotkaniu z Albanią Urban nie będzie mógł skorzystać z jednej ze swoich gwiazd. Nicola Zalewski już na początku spotkania z Maltą otrzymał żółtą kartkę, która wyklucza go z gry w pierwszej odsłonie batalii o wyjazd na mundial.

Polscy kibice od dłuższego czasu czekają już na powrót do narodowej kadry Jakuba Modera. Środkowy pomocnik Feyenoordu Rotterdam w reprezentacji po raz ostatni wystąpił w czerwcowym przegranym spotkaniu z Finlandią. 26-latek w trakcie przygotowań do nowego sezonu doznał urazu pleców, który sprawił mu ogrom problemów.

Świetne wieści wprost z Holandii. Jakub Moder znów trenują z drużyną

Z czasem problemy Modera nasiliły się tak bardzo, że konieczna była operacja. O fakcie tym na początku listopada podczas konferencji prasowej informował szkoleniowiec Feyenoordu Robin van Persie. Holender zdradził wówczas, że niezbędna będzie nawet kilkumiesięczna przerwa, co postawiło występ Modera w barażach pod ogromnym znakiem zapytania.

W pierwszych dniach 2026 roku do Polski dotarły z Rotterdamu pozytywne informacje. Moder znalazł się w kadrze pierwszego zespołu, który udał się do Hiszpanii, gdzie zaplanowano przygotowania do dalszej części sezonu. Na niewiele ponad dwa miesiące przed potyczką z Albanią selekcjoner Urban odebrał kolejne świetne wieści.

Moder we wtorek powrócił do treningów z pierwszym zespołem Feyenoordu. Fotografię z reprezentantem Polski biorącym udział w zajęciach umieścił na portalu "X" serwis feyenoordtraining.nl. Dopuszczenie pomocnika do zajęć z resztą zespołu jest bardzo obiecującym prognostykiem. Oczywiście wciąż nie wiadomo, kiedy Moder będzie w pełni zdrowy i ponownie pojawi się na murawie.

Moder trafił do Feyenoordu zimą ubiegłego roku z Brighton & Hove Albion FC. Polak po koszmarnej kontuzji kolana nie był w stanie wrócić do regularnych występów na poziomie Premier League. W Holandii reprezentant Polski wyraźnie odżył, strzelając w 14 spotkaniach Eredivisie trzy bramki i notując dwie asysty. Moder zdobył również bramkę w meczu Ligi Mistrzów z Interem Mediolan.

