Jakuba Modera śmiało można uznać za jednego z bardziej pechowych reprezentantów Polski młodszego pokolenia. Środkowy pomocnik po wyjeździe z Polski bardzo przyzwoicie prezentował się na boiskach Premier League, dostając kolejne szanse w barwach Brighton. Wszystko przerwała katastrofalna kontuzja kolana, która wyłączyła go z gry na ponad rok.

Gdy Moder wrócił do zdrowia, nie mógł liczyć na regularną grę w Brighton. W jego przypadku zbawienne okazało się przejście do Feyenoordu Rotterdam. Holendrzy pamiętając świetne występy Sebastiana Szymańskiego na początku minionego roku sprowadzili kolejnego reprezentanta Polski.

Początki Modera w Rotterdamie były bardzo obiecujące. Wszystko przerwała poważna kontuzja pleców, którą Polak doznał podczas letniego okresu przygotowawczego. Pierwotnie zdecydowano się na leczenie urazu, lecz z czasem podjęto decyzję o przeprowadzeniu zabiegu. Po nim Polak miał pauzować przez długi czas, co postawiło pod znakiem zapytania jego występ w barażach o mistrzostwa świata. Rzeczywistość okazała się dla nas wszystkich dużo bardziej łaskawa.

Jakub Moder wraca do wyjściowego składu Feyenoordu. Zaczął od asysty

Jakub Moder wrócił do gry, wchodząc na boisku z ławki rezerwowych w przegranym 1:2 starciu fazy ligowej Ligi Europy z Realem Betis. Kilka dni później przyszła pora na powrót do gry w Eredivisie. Reprezentant Polski otrzymał niewiele ponad 20 minut szansy na grę w przegranym starciu z liderującym w tabeli PSV Eindhoven.

Robin van Persie szybko postanowił rzucić Modera na głęboką wodę, wystawiając go od pierwszej minuty w spotkaniu z Utrechtem. Legenda reprezentacji Holandii wywołała swoim ruchem spore zaskoczenie - Moder został wystawiony do gry na pozycji napastnika. Przyniosło to nadspodziewanie dobre efekty.

W 10. minucie spotkania Moder asystował przy jedynym golu dla Feyenoordu. Reprezentant Polski przytomnie odegrał futbolówkę nadciągającemu Oussamie Targhalline. Marokańczyk po zagraniu Modera otrzymał na tyle dużo miejsca, że pewnym uderzeniem zza pola karnego dał drużynie z Rotterdamu komplet punktów.

Moder w tym spotkaniu grał do 57. minuty meczu. W jego przypadku cieszy nie tylko asysta, ale przede wszystkim to, jak bardzo Polakowi ufa trener Feyenoordu. To stanowi również kapitalny prognostyk przed zbliżającym się barażami. Moder szybko pokazuje Janowi Urbanowi, że jest na jak najlepszej drodze, by w marcu być w pełni dyspozycji.

