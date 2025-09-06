Kadrowicz Urbana wprost przed meczem z Finlandią, odważna deklaracja. "Musimy to pokazać"

Bardzo dobrze w Rotterdamie podczas spotkania z Holandią w ramach kwalifikacji do mistrzostw świata spisała się reprezentacja Polski. Podopieczni Jana Urbana zdołali zremisować 1:1, dzięki czemu zajmują drugie miejsce w swojej grupie. Przed nimi jednak zdecydowanie najważniejszy mecz, z Finlandią.

Zmagania te bez dwóch zdań będą kluczowe ze względu na walkę o miejsce gwarantujące baraże. W pierwszym spotkaniu nieoczekiwanie górą 2:1 była Finlandia. "Biało-Czerwoni" chcą się zrewanżować za wydarzenia z Helsinek i zdobyć kolejne trzy punkty do tabeli grupy G.

Dzień przed spotkaniem, w sobotę odbyła się oficjalna konferencja prasowa z udziałem wspomnianego już Jana Urbana i piłkarza reprezentacji, Jakuba Kamińskiego. Skrzydłowy został zapytany o to, co musi się stać, aby Polacy wygrali to starcie. Zawodnik odpowiedział wprost.

- Musimy wyjść na boisko, grać odważnie, z ambicją, charakterem i gramy u siebie. Nie oszukujmy się, jesteśmy faworytem tego spotkania i od początku musimy to pokazać, bo jest to bardzo ważny mecz tych eliminacji i na tym się skupiamy. Jesteśmy w pełnej gotowości i liczymy na zwycięstwo - mówił.

23-latek odniósł się także do tematu atmosfery, jaka panuje w kadrze. Wrześniowe zgrupowanie jest pierwszym nowego selekcjonera kadry, Jana Urbana i jego zatrudnienie uznaje się za "nowe rozdanie". Jak wyjawił piłkarz, problemu z atmosferą nigdy nie było. Dodał także kilka słów odnośnie starcia z Holandią.

Atmosfera jest bardzo dobra, nigdy nie było żadnego problemu. Myślę, że to jest baza, od jakiej powinniśmy zacząć, jako reprezentacja. Wiadomo, że jakość zespołu, z jakim graliśmy była ogromna. Nie mieliśmy zbytnio piłki, ale mieliśmy swoje momenty. To będą dwa inne spotkania, ale musimy zacząć, żeby na boisku był charakter, ambicja, a do tego dołożymy umiejętności i wszystko będzie na dobrej drodze, żebyśmy ten mecz wygrali

Kamiński jasno przed meczem z Finlandią, tak się czuję

Gracz wyjawił również, jak się czuję fizycznie przed starciem. W Rotterdamie rozegrał całe spotkanie i wiele wskazuje, że zmagania z Finlandią również rozpocznie w podstawowej "11". Jego zdaniem wszystko jest w najlepszym porządku.

- Ja się czuję bardzo dobrze, jestem jednym z nielicznych z grupy, która gra w Bundeslidze i to przygotowanie fizyczne jest bardzo dobrze. Szybko się regeneruję, mam 23 lata, więc dużo tego czasu nie potrzebuję. Jestem gotowy, bo to jest gra dla reprezentacji - wyznał.

Na konferencji poruszony został temat kibiców kadry. Wynik, który osiągnęli Polacy w meczu z Holandią nieco przywrócił wiarę kibiców w drużynę. W podobnym tonie wypowiedział się także Kamiński, który zdradził, że drużyna chcę zdominować rywali.

- Tylko wynikami możemy to zaufanie kibiców odbudować i tak, jak już mówiłem wcześniej w wywiadach my jesteśmy oceniani za rezultat sportowy. Jak on będzie, to kibice będą w tą reprezentację wierzyć. My musimy ponieść kibiców, gramy u siebie. Chcemy zdominować rywala - tłumaczył.

Spotkanie Polska - Finlandia odbędzie się już w niedzielę, a jego początek zaplanowany jest na 20:45. Relację tekstową "na żywo" z tego starcia będzie można śledzić w serwisie Interii Sport.

Jakub Kamiński w meczu Polska - Holandia Maurice van Steen AFP

Piłkarze reprezentacji Polski w meczu z Holandią Olaf Kraak AFP